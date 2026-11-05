Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar verdi. Kamu kaynağı kullanılmadan tasfiye sürecinin yürütüldüğünü belirten Erdoğan "Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler. Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız" dedi.
"KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN SÜREÇ YÖNETİLİYOR"
Yol haritasının kararlılıkla uygulandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"OLAĞANÜSTÜ TASFİYELERDE ÖDEMELER BAŞLADI"
Süreçteki aşamalara değinen Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemelerini sürdürdüğünü ve Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun düzenli toplandığını kaydetti. Olağan tasfiyelerin ardından geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemelerin başladığını belirten Erdoğan, güvence verildiği gibi ödemelerin aralıksız yapıldığının altını çizerek şu açıklamada bulundu:
"KİM VARSA HESABINI VERECEK"
Açıklamasının sonunda millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların sağlıklı yapıya kavuşturulacağını belirterek şunları söyledi: