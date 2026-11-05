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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş

12:06, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:14, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşü fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar verdi. Kamu kaynağı kullanılmadan tasfiye sürecinin yürütüldüğünü belirten Erdoğan "Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler. Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta fon soruşturmasına ilişkin,
"Fon soruşturmasına ilişkin bir sorum olacaktı. İşin yargı ayağı, yeni gözaltılarla, tutuklamalarla devam ediyor. Tasfiye sürecine ilişkin bir yol haritası belirlenmişti. İlgili Kanun, Meclis'ten geçti. Geri ödemelere başladı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Son durum nedir, bu fon soruşturmasına dair?"
 şeklinde sorulan soruya yanıt verdi.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN SÜREÇ YÖNETİLİYOR"

Yol haritasının kararlılıkla uygulandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor."

"OLAĞANÜSTÜ TASFİYELERDE ÖDEMELER BAŞLADI"

Süreçteki aşamalara değinen Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemelerini sürdürdüğünü ve Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun düzenli toplandığını kaydetti. Olağan tasfiyelerin ardından geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemelerin başladığını belirten Erdoğan, güvence verildiği gibi ödemelerin aralıksız yapıldığının altını çizerek şu açıklamada bulundu:

"Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor. Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek. "

"KİM VARSA HESABINI VERECEK"

Açıklamasının sonunda millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların sağlıklı yapıya kavuşturulacağını belirterek şunları söyledi:

"Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız."

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Başlıklar :recep tayyip erdoğanfon soruşturmasısermaye piyasalarıgüney kore
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