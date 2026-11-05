Petrol yüzde 9 düştü
04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar seviyesine geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki ara seçimlerin etkisiyle uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolar seviyesine geriledi. Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, dün saat 19.53 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşüşle 94,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da yüzde 7,95 düşüşle 88,45 dolar oldu. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki ara seçimlerin ardından Washington'ın Orta Doğu'da izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik etkili oldu.
Dünya
Trump'tan seçim yenilgisi yorumu: İran savaşı buna değerdi
Ekonomi
Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini
Ekonomi
Petrol tepetaklak oldu: Benzin ve motorine indirim beklentisi doğdu