Petrol yüzde 9 düştü

Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Başsavcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edecek. Başsavcılık, hem ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönündeki sonucun hem de zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını isteyeceği öğrenildi.