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Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Başsavcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek

Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Başsavcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek

22:07, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:54, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Başsavcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edecek. Başsavcılık, hem ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönündeki sonucun hem de zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını isteyeceği öğrenildi.

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Raporda, Kozinoğlu’nun travmatik tesirle veya zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı.

2011 muayenesine ilişkin rapor

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen yeniden inceleme tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 3 Kasım 2026 tarihli raporunda, 2011 yılında gerçekleştirilen otopsi bulgularından mezarının açılmasının ardından yapılan incelemelere kadar elde edilen veriler aktarıldı.

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 13 Kasım 2011'de Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından ölü muayenesi ve otopsi işlemleri gerçekleştirildi. İncelemelerde kalpte ağırlık artışı, kalp boşluklarında genişleme ve kalbi besleyen damarlarda aterom plakları tespit edildi. Histopatolojik incelemede de kalp hastalığıyla uyumlu bulgulara rastlandı. Toksikolojik incelemede ise karaciğer, kan ve idrarda atropin, idrarda ayrıca sitalopram/esitalopram bulundu. Kanda siyanür tespit edilmedi.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, 10 Şubat 2012'de hazırladığı raporda Kozinoğlu'nun ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatini bildirdi.

Soruşturma kapsamında mezarı açıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül 2026'da ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği, üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulundan görüş istedi. Kurul, olay yeri inceleme fotoğrafları, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, ambulans kayıtları ve hastane belgelerinin temin edilmesini talep etti.

Bu kapsamda 12 Eylül 2026'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde mezar açma işlemi gerçekleştirildi. Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılan incelemede, Kozinoğlu'nun babasının 2001 yılında defnedildiği mezara 2011 yılında defnedildiği anlaşıldı.

Mezarda yapılan incelemede Kozinoğlu'nun kefen ve beyaz renkli ceset torbası içerisinde bulunduğu, vücudunun sağ tarafında yoğunlaşan sabunlaşmaya bağlı olduğu değerlendirilen değişimler meydana geldiği, diğer kısımlarının ise iskeletleştiği görüldü. İnceleme sırasında elde edilen kemik, yumuşak doku, toprak ve diğer materyaller analiz edilmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ağır metal ve radyoaktif madde incelemesi yapıldı

Mezar açma işleminin ardından gerçekleştirilen incelemelerde, Kozinoğlu'nun babasına ait olduğu değerlendirilen kemiklerden elde edilen DNA profili ile Kozinoğlu'nun DNA profilinin ebeveyn yönünden uyumlu olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinin 8 Ekim 2026 tarihli incelemesinde materyallerde molibden, kadmiyum, antimon, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum ağır metalleri tespit edildi. Buna karşılık uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, ilaç etkin maddeleri ile insektisit ve rodentisitlere rastlanmadı.

Fizik İhtisas Dairesinin 12 Ekim 2026 tarihli incelemesinde ise materyallerde doğal radyasyon düzeyinin üzerinde radyoaktivite bulgusu bulunmadığı bildirildi.

Kemik ve Diş İnceleme Şubesinin 19 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesinde kemiklerde ölüm sonrası aşınma, yumuşama, doku kayıpları ve kırıklar tespit edildi. Sternum ve kaburga kırıklarının yeniden canlandırma işlemi sırasında meydana geldiği, kemiklerde bunlar dışında belirgin travmatik veya patolojik bulgu bulunmadığı belirtildi.

Zehirlenme ve travmaya ilişkin tıbbi delil bulunamadı

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 2 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde tüm inceleme sonuçlarını birlikte ele aldı. Kurul, otopside belirlenen sternum ve kaburga kırıklarının yeniden canlandırma işlemi sırasında meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi.

İncelemede, mezardan alınan tırnak örneğinde diğer örneklere kıyasla daha yüksek antimon düzeyi tespit edilmesine rağmen uzun süreli antimon maruziyetini destekleyen deri bulguları, akciğer hasarı veya karaciğer, böbrek ve kalpte doku hasarı bulunmadığı kaydedildi. Ölümden kısa süre önce maruziyet ihtimali açısından değerlendirilen bulguların da zehirlenmeyi desteklemediği belirtildi.

Kurul, mevcut veriler ışığında Kozinoğlu'nun travmatik etkiyle veya zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı kanaatine vardı. Ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, göğüs ağrısı başlaması üzerine kendisine verilen İsosorbid Dinitrat etken maddeli ilacın ölüm olayında etkisi veya katkısı bulunmadığı da mütalaa edildi.

Ölüm nedeni belli oldu

3 Kasım 2026 tarihli raporda, Adli Tıp Kurumunun nihai değerlendirmesi, Kozinoğlu'nun travmatik etki veya zehirlenme sonucu öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı ve ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönünde aktarıldı.

Başsavcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporundaki iki değerlendirmeye itiraz edecek. Başsavcılık, hem ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönündeki sonucun hem de zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını isteyeceği öğrenildi.

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Başlıklar :Kaşif KozinoğluAdli TıpKalp Krizi
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