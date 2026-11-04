Mekke Anlaşması için Meclis’te kritik mesai
Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında ortak savunma ve askeri iş birliğini öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifte, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması da yer alıyor.
Savunma yardımı talep olmadan ve şartsız yapılmayacak
'Oydaşma' yani oy birliği yoksa karar da verilemeyecek. Askeri birlik gönderilmesi kararı ise Anayasa’nın 92’nci maddesi kapsamı dışına çıkılmadan yapılabilecek.
Ortak üretim transferi
Anlaşma, askeri ortaklığın yanı sıra savunma sanayii alanında derin bir iş birliğini şart koşuyor. Belirlenen çerçeve kapsamında taraflar: Savunma alanında ortak üretim gerçekleştirecek, İleri teknoloji gerektiren alanlarda ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri yürütecek, tarafların topraklarında uzman personel vasıtasıyla insan kaynağı yetiştirecek ve askeri sanayiyi destekleyecek. Barışta, savaşta ve olağanüstü hallerde mühimmat, silah, yakıt ve yedek parça tedarikini içeren kapsamlı bir lojistik destek mekanizması kuracak.
Sekretarya ve stratejik siyasi ve savunma komitesi
Komite, dönüşümlü ev sahipliğiyle yılda en az iki kez toplanacak; liderler ise gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.
Anlaşma kapsamında teşkil edilecek daimi sekretaryaya Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
Anlaşma, onay belgelerinin sekretaryaya tevdi edilmesinin ardından yürürlüğe girecek ve süresiz olarak geçerliliğini koruyacak. Metne göre taraflar, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacak. 10 yılın ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilme hakkı kullanılabilecek.
Anlaşma diğer ülkelere açık ama 'isteyen her ülke' dahil olamayacak. Bunun için önce ittifakın kurumsallaşma sürecinin tamamlanması ve üzerinde durulan bazı yapıların belirlenmesi gerekiyor.
Ayrıca ittifaka girecek ülkenin, ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine karışmama gibi uluslararası hukukun ilkelerine saygı duyması zorunlu tutulacak. Bu konuda bir savunma sorumluluğu üstlenebilme yeteneğine sahip olması da şart görülecek.
Türkiye, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile barış diplomasisi konusunda bireysel sürdürdüğü çabasını taraf ülkelerle genişletmeyi hedefliyor.