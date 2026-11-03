Erdoğan'dan Güney Kore mesajı: Altay tankı ve Fırtına obüslerinde iş birliği artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretiyle ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmelerinde birçok konudaki iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin, görüşmelerinde öne çıkan alanların başında geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güney Kore Devlet Başkanı, değerli dostum Lee Jae Myung’un davetine icabetle stratejik ortağımız ve yakın dostumuz Kore’yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi, dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. 2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün Enerji Bakanlıklarımız arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle batarya üretimi, yapay zeka ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji alanında Kore ile iş birliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, “Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası’nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA, G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımakta kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Gündem

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı: Bizi karşılayan sıcaklık köklü kardeşliğin ifadesidir

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de tarihi zirvenin detaylarını duyurdu: Türkiye ile Güney Kore arasında 4 kritik anlaşma

Gündem

8 yıl sonra görkemli karşılama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de