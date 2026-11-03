Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına özel mesaj
14:48, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 14:57, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla X hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık. Allah’ın izniyle aşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz"
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