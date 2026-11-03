24 yıldır kesintisiz istikrar

Türk siyasetinde 3 Kasım 2002’de açılan yeni sayfa, çeyrek asra yaklaşan bir iktidar dönemine dönüştü. 2001 ekonomik krizinin ardından siyasi ve ekonomik istikrar arayışının öne çıktığı Türkiye’de, Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, ilk katıldığı seçimde sandıktan birinci çıkarak koalisyon hükümetlerine son verdi. Aradan geçen 24 yılda birçok seçimden birinci parti olarak çıkan AK Parti, Türkiye’nin yönetim sisteminin değişmesinden ekonomik ve sosyal reformlara uzanan kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başlıca siyasi aktörü oldu.

DEĞİŞİMİN ADRESİ OLDU

Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığı 2001 yılında siyasi arenaya çıkan AK Parti’nin temelleri, Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından yaşanan ayrışmayla atıldı. Milli Görüş hareketi içerisindeki “Yenilikçiler” kanadı, geleneksel çizgiden ayrılarak daha geniş seçmen kitlelerine ulaşmayı hedefleyen yeni bir siyasi oluşum için harekete geçti. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplantılarda şekillenen bu hareket, 14 Ağustos 2001’de Erdoğan’ın genel başkanlığında AK Parti’nin kurulmasıyla siyasi kimlik kazandı.

“Tek başına, işbaşına” sloganıyla 3 Kasım 2002 seçimlerine katılan AK Parti, oyların yüzde 34,28’ini alarak TBMM’de çoğunluğu elde etti. Siyasi yasak nedeniyle milletvekili adayı olamayan Erdoğan’ın yerine Abdullah Gül başbakanlığında 58. Hükümet kuruldu. Yasal düzenlemelerin ardından 9 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçiminde milletvekili seçilen Erdoğan, 14 Mart’ta başbakanlık görevini devraldı.

SANDIKTA GÜCÜNÜ ARTIRDI

İlk büyük yerel seçim sınavını 2004’te veren AK Parti, yüzde 41,7 oy alarak 11’i büyükşehir olmak üzere bin 950 belediye başkanlığını kazandı. 2007 genel seçimlerinde oy oranını yüzde 46,58’e yükselten parti, 2009 yerel seçimlerinde de en fazla oyu alan siyasi parti oldu. 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği referandumunda yüzde 57,88 oranında “evet” oyu çıkarken, AK Parti 2011 genel seçimlerinde yaklaşık yüzde 50’lik oy oranına ulaştı. 2014 yerel seçimlerinde ise yüzde 45,60 oy alan parti, 18’i büyükşehir olmak üzere 818 belediye başkanlığı elde etti.

CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇTİ

AK Parti iktidarı döneminin önemli dönüm noktalarından biri de cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi oldu. 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde yüzde 52’ye yakın oy alan Erdoğan, Türkiye’nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne çıktı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde birinci olmasına rağmen Meclis çoğunluğunu kaybeden AK Parti, hükümet kurulamaması üzerine 1 Kasım’da yenilenen seçimde yeniden tek başına iktidar çoğunluğunu elde etti.

YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Türkiye’nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin yolu, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandumuyla açıldı. Halk oylamasında yüzde 51,41 “Evet” oyuyla kabul edilen düzenleme, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından uygulamaya konuldu. Erdoğan yüzde 52,59 oyla yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti milletvekili seçiminde yüzde 42,28 oy aldı. 2023 seçimlerinde ise Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 28 Mayıs’taki ikinci turda yüzde 52,18 oy alarak yeniden seçildi. AK Parti, aynı yıl yapılan milletvekili seçimlerinde yüzde 35,62 oyla 268 milletvekili çıkardı.

Gelecek hedefleri panelde ele alınacak

AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci, iktidara gelişinin 24’üncü yılı dolayısıyla bugün Ankara’da kapsamlı bir panel düzenlenecek. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı’nın iş birliğinde gerçekleştirilecek “Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti” başlıklı programda, partinin siyasi geçmişi ve gelecek dönem hedefleri ele alınacak. AK Parti Genel Merkezi’nde yapılacak panelin moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman üstlenecek. Genel başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuşmacı olarak katılacağı programda, Türkiye’nin son çeyrek asırda geçirdiği değişim ile “Türkiye Yüzyılı” vizyonu değerlendirilecek.

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