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Cinayetle yargılansınlar: Kanser ilaçlarını yeniymiş gibi sattılar

Cinayetle yargılansınlar: Kanser ilaçlarını yeniymiş gibi sattılar

Burak Doğan
04:00, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 04:07, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Cinayetle yargılansınlar: Kanser ilaçlarını yeniymiş gibi sattılar
Arşiv.

Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını, matbaada yeni kutular bastırarak yeniymiş gibi yurt içi ve dışında satan çeteye operasyon yapıldı. İran uyruklu Moharrem Jabbari’nin işlettiği ilaç deposu üzerinden yönetilen sistemle ilgili 11 şehirde 22 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren hasta yakınları, vicdansızların cinayetle yargılanmasını istedi.

Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına, matbaada yeni kutu bastırılıp tarihi geçmemiş gibi yurt içi ve yurt dışında satıldığı ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 26 Nisan 2025’te gelen ihbarda, şebekeyi İran uyruklu Moharram Jabbari’nin Fatih’te işlettiği ilaç deposu üzerinden yönettiği belirtiliyordu. İhbarın doğrulanması için ön araştırma yapıldı. Jabbari ile birlikte Özkan Bilen ve Mikail Aktaş’ın kimlikleri tespit edildi.

MATBAADA YENİ KUTU BASTIRMIŞLAR

Şüpheliler, 5 Şubat-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaklaşık 3,5 ay teknik takibe alındı. Bu süreçte Aktaş›ın matbaacı Cumhur Yılmaz ile binlerce ilaç kutusu ve prospektüsün kesilip katlanmasını konuştuğu 6 görüşme kayda alındı. Matbaacı da şüpheli olarak dosyaya eklendi. Ardından Jabbari’nin 13 Temmuz’da aynı otel odasında kaldığı Ahmet Cengiz’e ulaşıldı. Şüphelilere ait şirketler ve bağlantılı iş yerleri tespit edildi, otel, yolcu ve mobil sorgu kayıtları üzerinden şüpheliler arasındaki birliktelikler ortaya konuldu.

HEMŞİRELER TOPLADI

Soruşturmada kamuda çalışan hemşirelerin hastanelerdeki tarih geçmiş ilaçları toplayarak örgüte ilettiği, onların da ilaçların kutu ve barkodlarını değiştirerek satışa çıkardığı belirlendi. İlaçların bir bölümünün tarihinin yeni geçtiği, geçer geçmez de örgüte ulaştırıldığı tespit edildi.

650 MİLYON TL’LİK İŞLEM

Soruşturma devam ederken 1 şüpheli İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletle 13 kutu kaçak kanser ilacı taşırken yakalandı. İlaçları Cengiz’in kardeşi Fevzi Cengiz’den aldığını söyleyince yapılanmanın dağıtım ayağı da deşifre edildi. Mali boyutun ortaya konulması amacıyla MASAK 23 Ekim’de mali analiz raporu hazırladı. Şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin 650 milyon TL’yi bulduğu görüldü. Hesap hareketleri analizinde yapılanmaya para gönderip para alan sağlık çalışanları ve eczacılar da tespit edildi.

POLİS VE ECZACILAR DA İŞİN İÇİNDE

Polis, hemşire ve eczacıların da aralarında olduğu 24 şüphelinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenlendi. 11 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 22’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 bin TL, 54 bin avro (3 milyon TL), 110 bin dolar (5,5 milyon TL) nakit, 110 gram altın, 5 bilezik, 3 altın ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve banka hesaplarına el konuldu. Şebekeyle bağlantılı iş yerlerinin Parniya İlaç Medikal, Cengiz İlaç Medikal, Cihan Pharma Ecza Deposu, Fındıkzade Eczanesi ve Yavuz Mücellit/Matbaacılık olduğu öğrenildi.

Cinayetle yargılansınlar

  • Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını kutusunu değiştirip yeniden piyasaya süren çeteye hasta yakınlarından tepki geldi. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren hasta yakınları, çete üyelerinin cinayet suçundan yargılanmasını istedi. Avukat Sümeyye Gökce de soruşturma kapsamında birden fazla suçun gündeme gelebileceğini belirtti. Gökce, iddiaların doğrulanması hâlinde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, görevi kötüye kullanma, rüşvet ve irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturma yürütülebileceğini söyledi. Kanser tedavisinde kullanılan kritik ilaçların son kullanma tarihlerinin geçmiş olmasının insan sağlığını doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Gökçe, ambalaj, seri numarası ve karekodlarda yapıldığı iddia edilen değişikliklerin ilaçların orijinalmiş gibi piyasaya sürülmesi anlamına geldiğini belirtti. Gökçe, “Bu durum, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçunu gündeme getirir. Söz konusu ilaçların reçete edilerek kamu hastanelerine veya SGK'ya fatura edilmesi ve bu yolla kamu zararına yol açılması hâlinde ise nitelikli dolandırıcılık suçu oluşabilir” diye konuştu.

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Başlıklar :ilaçoperasyontoplumcinayet teşebbüsü
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