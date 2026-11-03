Bahçeli’nin kardeş acısı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Bahçeli’nin cenazesi, dün ikindi namazı sonrası Osmaniye’deki aile kabristanında toprağa verildi. Siyasiler Bahçeli için taziye mesajı paylaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Bahçeli’nin cenazesi, Osmaniye’de bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara’da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli’nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Bahçeli’nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından Osmaniye’de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı’nda taziye çadırı kuruldu. Serpil Bahçeli için devletin zirvesi ve siyasetçilerden de taziye mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar Yusuf Tekin, Akın Gürlek, Murat Kurum, Kemal Memişoğlu, Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taziye mesajları paylaştı.