Örgüt yöneticilerinin Aydın’ı hedef alması için gönderdiği tetikçilere “Bütün şarjörü boşaltın…” talimatı verdiği ortaya çıktı.

UZİLERLE YAKALANMIŞLARDI

İş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen ve yurt dışında olduğu anlaşılan Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düşmüş, Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 8 şüpheli iki ayrı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte uzi diye tabir edilen 2 otomatik tabanca ve 3 adet tabanca ele geçirilmişti.

GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ KOŞUN

Tetikçiler ile ele başlarının Aydın’a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda konum ve saldırıda kullanılacak silahların resimlerinin paylaşıldığı görüldü. Saldırının düzenleneceği adrese giden tetikçilere örgüt elebaşı tarafından verilen şu talimatlar kan dondurdu: “Gördüğünüz gibi gerekeni yapın. Ayık olun elimizden kaçırmayalım. Ayık olun, ayıklamasınlar sizi. Allah'ınıza kurban hadi görelim sizi. 2 tane uzinin de şarjörünü boşaltın kah….o beyaz kafalıyı yakalayamazsanız hepsini koyun geçin koparın… O kardeş emanetin dibinde durmasın o az ileride dursun. Gördüğünüz gibi direkt alın elinize koşun hepsini boşaltın a… k…..” Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusunun ardından sevkedildikleri mahkemece tutuklandı.