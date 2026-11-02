Fon soruşturması: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ergun, savcılık işlemlerinin ardından "rüşvet almak" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun adliyeye getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ergun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Korkmaz Enes Ergun 'Rüşvet almak' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.