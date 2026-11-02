Fon soruşturması: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'a tutuklama talebi

Milyonların beklediği nafaka düzenlemesinde yeni gelişme: Formül sil baştan değişti

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" uygulamasını iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden şekilleniyor. Sadece evlilik süresini temel alan mevcut taslağın farklı mağduriyetlere yol açabileceğini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; tarafların gelir durumu, yaşı ve boşanma sonrası koşullarının bir bütün olarak ele alınacağı, kadınların ve erkeklerin mağdur edilmeyeceği hakkaniyetli ve kalıcı bir model hazırlanmasını istedi. Kapsamlı bir istişare süreciyle hazırlanacak yeni yasanın, 30 Haziran 2027 tarihine kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor.