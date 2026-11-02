Yargıtay'dan çalışan anneleri ilgilendiren emsal karar: Hayatının şokunu yaşadı

İkizlere hamile olduktan sonra psikolojik baskılarının başladığına dikkat çeken davacı, hamileliği nedeniyle eşitlik ilkesine aykırı davranıldığını, ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerektiğini dile getirdi. Yaşadığı sıkıntılarını aktardığı banka yöneticilerinin kendisine saldırgan bir tavır takındığını, doğum sonrası izinden sonra işe döndüğünde banka sektörünün sorumluluğunun kendisinden alınarak işe yeni alınan bir başkasına devredildiğini iddia etti. Tüm kariyerinin hiçe sayılarak sigorta sektörünün takibinin kendisine bırakıldığını, düşük performans puanlarına itirazı sonucu yöneticisi ve Genel Müdür ile yapmış olduğu toplantıda hak edilen primin verilmesi, ücret zammının düzeltilmesi ve doğum iznine ayrılmadan önceki görevinin geri verilmesi hususlarını dile getirdiğini ancak sonuç alamadığını kaydetti. Tüm bu nedenlerle iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini belirterek manevi tazminat, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, prim, maddi zarar (tedavi masrafları) ile ayrımcılık tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.