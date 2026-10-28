Bakırköy Belediyesine ‘ihale usulsüzlüğü’ soruşturması: Gözaltı sayısı 62’ye yükseldi

Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyasına ’ihaleye fesat karıştırma’ ile ’irtikap’ suçları üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları da analiz edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz’ün "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunduğu, 3 Eylül’de açıklanan ara kararla tahliye olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’ün ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesi ile gözaltı talimatı verilen şüpheli sayısı 68’den 76’ya yükseldi. Şüphelileri yakalamaya yönelik kolluk birimlerine talimat verildi. Öte yandan, 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 58 olan gözaltı sayısı da 62’ye yükseldi.

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