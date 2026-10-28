140 km hızda lastiği patlattılar: 10 bin dolarlık model şaşırttı
12:09, 28/10/2026, Çarşamba
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BYD Seagull modeli
Çinli otomotiv devi BYD’nin yeni Seagull modeli, yüksek hızda gerçekleştirilen lastik patlama testiyle gündeme geldi. Saatte 140 kilometre hızla ilerleyen aracın lastiği kontrollü olarak patlatıldı. Ani yön kaybı riski oluşturan durumda elektronik denge sisteminin devreye girerek otomobili şeridinde tutması dikkat çekti.
Çinli otomotiv devi BYD, 10 bin dolarlık yeni Seagull modeli gündeme geldi. 140 km hızda yapılan testte lastik patlatıldı.
Çinli otomobil üreticisi BYD, Ocean serisinin en yeni üyesi ikinci nesil Seagull ile otomobil dünyasında dikkat çeken bir güvenlik testine imza attı.
Saatte 140 kilometre hızla seyreden aracın lastiği kontrollü şekilde patlatıldı. Normal şartlarda ani yön kaybına yol açabilecek bu durumda, aracın elektronik denge sistemi milisaniyeler içinde devreye girerek otomobili şeridinde tutmayı başardı.
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Başlıklar :bydbyd seagullçinli otomotiv