140 km hızda lastiği patlattılar: 10 bin dolarlık model şaşırttı

Mekke Anlaşması NATO’yu tamamlayacak

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, anlaşmanın NATO başta olmak üzere tüm güvenlik platformları için tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.