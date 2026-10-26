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Chery rekabeti iş birliğine çevirdi

Chery rekabeti iş birliğine çevirdi

Şuayip Alabay
04:00, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Chery rekabeti iş birliğine çevirdi
Arşiv.

Çinli otomotiv devleri artık rekabet yerine iş birliğiyle teknolojilerini araçlara entegre ediyor. Son olarak Chery’nin Freelander modeliyle bunun bir örneğini yaşattığını söyleyen Group Başkanı Yin Tongyue, “Biz şirket olarak Toyota’nın sağlamlığını ve Tesla’nın yıkıcı teknolojilerini örnek alarak kendimizi dönüştürüyoruz. Hedefimiz dünyada ilk 3’te yer almak” dedi.

Çinli otomotiv devi Chery, Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde geleneksel otomobil üreticiliğinden teknoloji odaklı mobilite ekosistemine geçiş stratejisini açıkladı. 130’dan fazla ülkeden 2 bini aşkın sektör paydaşının katıldığı organizasyonda otonom sürüş, hava araçları, enerji yönetimi ve robotik sistemler ve yeni çip teknolojilerini kapsayan gelecek vizyonunu tanıtıldı.

TOYOTA VE TESLA’YI ÖRNEK ALIYORUZ

Bu yılın ilk 9 ayında dünyada 2,2 milyon araç sattıklarını ve bunun 900 bininin yeni nesil elektrikli araç olduğunu belirten Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Söz konusu rakamlarla globalde 9'uncu sıradayız. Öncelikli hedefimiz küresel sıralamada 5'incilik ve ardından 3'cülük geliyor. Öte yandan biz rekabetçiliğimizi diğer markalarla iş birliği yaparak geliştiriyoruz. Geçmişte bizi kendilerine rakip olarak gören firmalar şimdi bizimle iş birliği yapıyor. Land Rover ve Jaguar iş birliğimiz buna en güzel örnek. Yeni Freelander ile bilgi birikimimizi araçlara entegre ettik. Biz şirket olarak Toyota’nın sağlamlığını ve Tesla’nın yıkıcı teknolojilerini kendimize örnek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ARTIK BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLACAĞIZ

Chery’nin yalnızca bir otomotiv şirketi değil ihtiyaç duyulan her alanda teknoloji üreten bir şirkete dönüşmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Tongyue, “Şu ana kadar bu dönüşüm için 15 milyar dolarlık yatırım yaptı. Otomotivin dışında traktör, robot, yapay zeka ve dron teknolojileri gibi çeşitli alanlarda atılımlar gerçekleştirdik. Biz artık geleneksel bir otomotiv şirketi olmaktan çok teknoloji şirketi olmaya evriliyoruz. 2035’e kadar bambaşka bir Chery göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

YEREL ÜRETİMLERLE GÜÇLENECEĞİZ

Chery International Başkanı Zhang Guibing de 130 pazarda yer aldıklarının altını çizerek, “Dünyada yeni üretim noktalarıyla yerel satışlarının performansını artıracağız. Şu anda yüzde 20 olan yerelleşme politikamızı 2035’e kadar yüzde 70’e çıkaracağız. Daha güçlü olabilmek için yerelin ihtiyaçlarını daha fazla araçlarımıza yansıtacağız. Globalde birçok noktada fabrikalar kurup üretimimizi yükselteceğiz” diye konuştu.

Yin Tongyue
Yin Tongyue

TÜRKİYE’YE YENİ MODEL GETİRECEĞİZ

Türk gazetecilerle bir araya gelen Chery International Başkan Yardımcısı ve Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si ise ülkemize gösterdikleri öneme dikkat çekerek, “Türk kullanıcılar ve Türkiye pazarı bizim için önemli, bu nedenle yeni ürünlerimizi, yeni teknolojilerimizi mümkün olan en kısa sürede Türkiye pazarında da satışa sunmak istiyoruz. Bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye’de çok güçlü bir bayi ve servis ağımız var, müşteri memnuniyeti konusu bizim için öncelikli başlıklar arasında. Ülkede var olan potansiyel güce inandığımız için Türkiye planlarımız uzun vadeli” değerlendirmesini yaptı.

Fenghuo Si
Fenghuo Si

TIGGO SERİSİNE ARAZİ TAKVİYESİ

  • Chery, 2026 Chery Global Kullanıcı Zirvesi kapsamında düzenlediği Marka Gecesi’nde yeni TIGGO 7 ve TIGGO X7 modellerinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. “Birlikte. Aile İçin” temasıyla düzenlenen etkinlikte tanıtılan iki yeni SUV, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle dikkat çekti. Yeni TIGGO 7, geniş yaşam alanı, 505 litreye ulaşan bagaj hacmi ve 20’den fazla aktif güvenlik ve sürüş destek fonksiyonuyla günlük kullanımda konfor ve güvenliği öne çıkarıyor. Yeni TIGGO X serisinin ilk seri üretim modeli TIGGO X7 ise 700 milimetreye kadar sudan geçiş kapasitesi, 200 milimetrenin üzerindeki yerden yüksekliği ve dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle farklı yol koşullarına uyum sağlamayı hedefliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ailelerin kendi hikâyelerini paylaştığı organizasyona Chery’nin marka elçileri, futbol dünyasının efsane isimleri Peter Crouch ve Edwin van der Sar da katıldı.

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Başlıklar :CheryOtomotivekonomi
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