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En az yakıt tüketen otomobiller belli oldu! Hem benzin hem de dizelde listenin başına imza attı

En az yakıt tüketen otomobiller belli oldu! Hem benzin hem de dizelde listenin başına imza attı

14:02, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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En az yakıt tüketen otomobiller belli oldu! Hem benzin hem de dizelde listenin başına imza attı

En az yakıt tüketen otomobiller, araç almayı planlayan sürücülerin gündeminde! 2026 yılının ilk 7 ayında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hem satın alma bütçelerine hem de kullanım maliyetlerine uygun modelleri araştırdı. Özellikle akaryakıt giderlerini kontrol altında tutmak isteyen sürücüler, düşük tüketim değerleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli araçlara yöneldi. Kilometre başına yakıt veya enerji tüketimi, farklı modeller arasında tercih yaparken dikkate alınan önemli ölçütlerden biri haline geldi. Araçların kullanım maliyetlerini karşılaştıran tüketiciler, günlük ulaşımda daha ekonomik seçenekleri belirlemeye çalışıyor. Peki, 2026'nın ilk 7 ayında hangi otomobiller en düşük tüketim değerlerine sahip oldu? Sürücülere tasarruf sağlayan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? İşte merak edilen otomobiller ve yakıt tasarrufuna ilişkin ayrıntılar…

Yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller, 2026 yılının ilk 7 ayında yeni araç satın almak isteyen vatandaşların tercihleri arasında öne çıktı. Akaryakıt fiyatlarını ve araçların kullanım maliyetlerini yakından takip eden sürücüler, kilometre başına daha az yakıt tüketen modelleri araştırmaya yöneldi. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerin dikkat çektiği listede, düşük tüketim değerleriyle öne çıkan araçlar merak konusu oldu. Otomobil tercihi yaparken yalnızca satış fiyatını değil, aracın uzun vadede oluşturacağı yakıt ve enerji giderlerini de değerlendiren tüketiciler, bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırıyor. Peki, 2026'nın ilk 7 ayında en az yakıt tüketen otomobiller hangileri oldu? Hibrit ve elektrikli araçlar arasında hangi modeller öne çıktı? İşte sürücülere tasarruf sağlayan otomobiller ve merak edilen tüketim detayları…

Yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller, 2026 yılının ilk 7 ayında yeni araç satın almak isteyen vatandaşların tercihleri arasında öne çıktı. Akaryakıt fiyatlarını ve araçların kullanım maliyetlerini yakından takip eden sürücüler, kilometre başına daha az yakıt tüketen modelleri araştırmaya yöneldi. Özellikle hibrit ve elektrikli otomobillerin dikkat çektiği listede, düşük tüketim değerleriyle öne çıkan araçlar merak konusu oldu. Otomobil tercihi yaparken yalnızca satış fiyatını değil, aracın uzun vadede oluşturacağı yakıt ve enerji giderlerini de değerlendiren tüketiciler, bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırıyor. Peki, 2026'nın ilk 7 ayında en az yakıt tüketen otomobiller hangileri oldu? Hibrit ve elektrikli araçlar arasında hangi modeller öne çıktı? İşte sürücülere tasarruf sağlayan otomobiller ve merak edilen tüketim detayları…

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP (Benzinli)

Peugeot 208, 1.2 litrelik PureTech motoru 75 HP güç üretirken, 100 km’de ortalama 4,1 litre yakıt tüketimiyle sınıfında iddialı bir verimlilik sunuyor.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP (Benzinli)Peugeot 208, 1.2 litrelik PureTech motoru 75 HP güç üretirken, 100 km’de ortalama 4,1 litre yakıt tüketimiyle sınıfında iddialı bir verimlilik sunuyor.

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG (Benzinli)

Skoda Scala. 1.0 TSI 110 PS DSG motor seçeneği, şehir içinde 5,9 litre, şehir dışında ise 4 litreye kadar düşen yakıt tüketimiyle ortalama 4,7 L/100 km seviyesinde ekonomik bir sürüş sunuyor.

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG (Benzinli)Skoda Scala. 1.0 TSI 110 PS DSG motor seçeneği, şehir içinde 5,9 litre, şehir dışında ise 4 litreye kadar düşen yakıt tüketimiyle ortalama 4,7 L/100 km seviyesinde ekonomik bir sürüş sunuyor.

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP (Benzinli)

1.2 litrelik 75 HP motoru, ortalama 4,1 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir dışında bu değer 3,6 litreye kadar düşebiliyor.

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP (Benzinli)1.2 litrelik 75 HP motoru, ortalama 4,1 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir dışında bu değer 3,6 litreye kadar düşebiliyor.

Citroen C3 (Benzinli)

Citroen C3, ortalama 4,7–5,1 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunuyor.

Citroen C3 (Benzinli)Citroen C3, ortalama 4,7–5,1 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunuyor.

Hyundai i10 (Benzinli)

Hyundai i10, yaklaşık 5,9 L/100 km yakıt tüketimiyle segmentinde verimli bir performans sergiliyor.

Hyundai i10 (Benzinli)Hyundai i10, yaklaşık 5,9 L/100 km yakıt tüketimiyle segmentinde verimli bir performans sergiliyor.

Renault Clio (Benzinli)

Renault Clio, ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunan model, akıllı kokpiti ve zengin donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Renault Clio (Benzinli)Renault Clio, ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir kullanım sunan model, akıllı kokpiti ve zengin donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi (Dizel)

Citroen C4 Cactus, 1.6 BlueHDi motoru, şehir içinde 3,9 L/100 km, şehir dışında ise 3,4 L/100 km tüketim sunarken karma kullanımda da 3,4 litre seviyesine kadar inebiliyor.

Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi (Dizel)Citroen C4 Cactus, 1.6 BlueHDi motoru, şehir içinde 3,9 L/100 km, şehir dışında ise 3,4 L/100 km tüketim sunarken karma kullanımda da 3,4 litre seviyesine kadar inebiliyor.

BMW 116d (Dizel)

BMW 116d, şehir içi 5,2 L/100 km ve şehir dışı 4,4 L/100 km tüketimiyle sınıfının en verimli premium hatchback’lerinden biri olarak öne çıkıyor.

BMW 116d (Dizel)BMW 116d, şehir içi 5,2 L/100 km ve şehir dışı 4,4 L/100 km tüketimiyle sınıfının en verimli premium hatchback’lerinden biri olarak öne çıkıyor.

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP (Dizel)

Renault Megane, 1.5 litrelik Blue dCi motoruyla hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için öne çıkan bir seçenek. Ortalama 4,6–4,7 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunuyor.

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP (Dizel)Renault Megane, 1.5 litrelik Blue dCi motoruyla hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için öne çıkan bir seçenek. Ortalama 4,6–4,7 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş sunuyor.

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP (Dizel)

Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde hem tasarımı hem de verimliliğiyle öne çıkan modellerden biri. 1.5 litrelik BlueHDi motoru, ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir içinde 5–6 litre, şehir dışında ise yaklaşık 4 litre seviyelerine kadar düşebiliyor.

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP (Dizel)Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde hem tasarımı hem de verimliliğiyle öne çıkan modellerden biri. 1.5 litrelik BlueHDi motoru, ortalama 5,0 L/100 km yakıt tüketimi sunarken şehir içinde 5–6 litre, şehir dışında ise yaklaşık 4 litre seviyelerine kadar düşebiliyor.

En az yakan hibrit modeller

1-Toyota Yaris Hybrid: 3,8 lt-4,1/100 km

2-Toyota Corolla Hybrid: 3,8-4,1 lt/100 km

3-Toyota Corolla Cross Hybrid: 4,0 lt/100 km

4-Honda Jazz e HEV: 3,9-4,4 lt/100 km  

5-Renault Clio E-Tech Full Hybrid: 4,1-4,3 lt/100 km

En az yakan hibrit modeller1-Toyota Yaris Hybrid: 3,8 lt-4,1/100 km2-Toyota Corolla Hybrid: 3,8-4,1 lt/100 km3-Toyota Corolla Cross Hybrid: 4,0 lt/100 km4-Honda Jazz e HEV: 3,9-4,4 lt/100 km&nbsp;&nbsp;5-Renault Clio E-Tech Full Hybrid: 4,1-4,3 lt/100 km
Başlıklar :OtomobilyakıtArababenzin
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