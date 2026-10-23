En az yakıt tüketen otomobiller belli oldu! Hem benzin hem de dizelde listenin başına imza attı

400 bin TL ile 570 bin TL arası indirim listesi çıktı: Sıfır araba alacaklara müjdeler sıralandı

Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ve kampanyaları, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni ayla birlikte otomobil markalarının güncellediği fiyat listeleri ve duyurduğu satış fırsatları, sıfır kilometre araç arayışındaki tüketicilerin araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle bütçesine uygun bir otomobil satın almak isteyenler, farklı markaların kampanyalarını karşılaştırarak kendileri için en uygun modeli belirlemeye çalışıyor. Ekim ayına özel hazırlanan kampanyalarda indirimli satış fiyatlarının yanı sıra finansman seçenekleri, takas desteği ve farklı ödeme imkanları da tüketicilerin dikkatini çekiyor. Ancak kampanyaların marka, model, donanım seviyesi ve satış koşullarına göre değişebilmesi, araç almayı planlayanların güncel fiyat listelerini ayrıntılı şekilde incelemesini gerektiriyor. Yeni bir otomobil satın almak için araştırma yapan vatandaşlar, hangi modellerin kampanyaya dahil edildiğini, indirimlerin ne kadar olduğunu ve hangi araçların kendi bütçelerine hitap ettiğini öğrenmek istiyor. Peki, Ekim 2026'da hangi sıfır otomobiller kampanyalı olarak satışa sunuluyor? Markaların indirimli fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde avantajlı satın alma seçenekleri bulunuyor? İşte ekim ayına özel sıfır kilometre otomobil kampanyaları, öne çıkan modeller ve güncel fiyat listelerine ilişkin merak edilenler…