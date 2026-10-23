Togg yeni rengini duyurdu: Togg T10F'i görenler hayran kaldı

Kehribar Serisi T10F 4More ile geliyor

Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım dokunuşlarıyla T10F'in sportif çizgilerini öne çıkarıyor.

Togg T10F 4More Kehribar Serisi.

Kehribar Serisi; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor. Işığın geliş açısına göre değişen yansımalar, aracın görünümüne farklı bir karakter kazandırıyor.

Adını doğal reçineden alıyor

Togg'un özel seri yaklaşımının yeni üyesi olan Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Daha önce volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarından ilham alan Obsidiyen Serisi'ni sunan Togg, Kehribar Serisi ile sıcak renkleri tasarım anlayışına taşıyor.

Togg T10F 4More Kehribar Serisi.

Dış tasarımda Kehribar detayları

T10F 4More Kehribar Serisi'nde kullanılan özel tasarım detayları, aracın sportif görünümünü daha belirgin hale getirmeyi hedefliyor. Jantlar, ön panjur, logo, yan aynalar ve cam çerçeveleri gibi farklı bölümlerde Kehribar detaylarına yer veriliyor.

Togg T10F 4More Kehribar Serisi.

Bu detaylar, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. Böylece aracın dış tasarımında bütüncül ve özgün bir görünüm oluşturulması amaçlanıyor.

İç mekânda özel dokunuşlar

Kehribar Serisi'nin iç bölümünde de özel tasarım unsurları bulunuyor. Koltuklarda Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylar kullanılırken, iç mekânda özel dekoratif yüzeylere de yer veriliyor.

435 PS güç ve 700 Nm tork

Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üretiyor. Model, 0'dan 100 km/sa hıza 4,3 saniyede ulaşabiliyor.

T10F 4More Kehribar Serisi'nde 89,6 kWh batarya bulunuyor. Model, WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunarken hızlı şarj süresi ise 26,5 dakika olarak belirtiliyor.