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Avrupa Birliği’nin (AB), Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin pazardaki hızlı yükselişine karşı kendi sanayisini korumak amacıyla hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası ve beraberindeki "Made in Europe" (Avrupa'da Üretildi) düzenlemesi, Türk otomotiv sanayisini yakından ilgilendiren kritik bir süreci başlattı. Kamu ihaleleri ve elektrikli araç teşviklerinde Avrupa menşei şartı getiren teklifte Türkiye’nin kapsam dışı bırakılma ihtimali, hem Ankara’yı hem de küresel otomobil devlerini harekete geçirdi.

İhracatın yüzde 73'ü AB pazarına gidiyor

Türkiye’nin ihracat lideri olan otomotiv sektörü, 2026’nın ilk 10 ayında 35,2 milyar dolarlık ihracata imza atarken, bu ihracatın yüzde 73’ünden fazlasını doğrudan AB ülkelerine gerçekleştirdi. 1996’dan bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasıyla Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Türkiye’nin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin parçalarına tanınan esnekliklere rağmen taslak dışında tutulması sektörde tepkiyle karşılandı.

'Türkiye’yi dışlamak Avrupa’ya zarar verir'

Türkiye’de üretim tesisleri bulunan dünya devleri ve sektörün çatı kuruluşları, Brüksel yönetimine geri adım atması yönünde art arda uyarılarda bulundu:

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA): AB Komisyonu’na resmi öneri sunan birlik, Avrupalı üreticilerin Türkiye’deki mevcut tesislerinde yılda yaklaşık 33 bin ağır vasıta başta olmak üzere yüksek hacimli üretim yapıldığını hatırlattı. ACEA, mevcut kurallara güvenerek Türkiye’ye yatırım yapan şirketlerin geriye dönük cezalandırılmaması gerektiğini belirterek bu tesisler için muafiyet talep etti.

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick: Türkiye’ye son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Baumbick, "Mevcut yatırımlarımız geriye dönük cezalandırılamaz. Türkiye ve İngiltere'yi dışlamak Avrupa otomotivine zarar verir, asıl rakip Çinlilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai ve Toyota: Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli üretim üslerinden biri olduğuna dikkat çeken markalar, üretimin başka bölgelere kaydırılmasının maliyetleri artıracağını ve Avrupa’daki tüketiciler için araç fiyatlarını yükselteceğini vurguladı.

Yerli otomobil Togg ve yan sanayi de etkileniyor

Düzenleme yalnızca yabancı yatırımcıları değil, Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılan yerli otomobil Togg’u ve binlerce yan sanayi kuruluşunu da ilgilendiriyor. Türkiye’nin kapsam dışında kalması halinde, Avrupa’da devlet teşvikleriyle satılan elektrikli araçlar ve şirket filoları karşısında yerli üreticilerin fiyat dezavantajı yaşaması riski bulunuyor.

Gözler 3 Aralık'taki Brüksel zirvesinde

Avrupa Parlamentosu’nda komite aşamasında görüşülen teklife ilişkin kritik viraj önümüzdeki günlerde dönülecek. AB ülkelerinin rekabetten sorumlu bakanlarının 3 Aralık’ta Brüksel’de düzenleyeceği toplantıda dosyadaki son durumu değerlendirmesi bekleniyor. Türkiye’nin Gümrük Birliği kozu ve otomobil devlerinin baskısıyla nihai metinde kapsama dahil edilip edilmeyeceği, sektörün önümüzdeki yıllardaki yatırım ve ihracat rotasını belirleyecek.