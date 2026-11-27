Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın en büyük amacının, üye ülkelerin askeri ve savunma sanayisindeki imkanlarını bir araya getirerek daha fazla güç ortaya çıkarması ve barış ile istikrara katkı sağlaması olduğunu söyledi.

Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'daki 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Komite kararların çoğunu onayladı

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte toplantıya katıldığını aktararak, "Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar." dedi.

Anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, ittifakın emsallerine nazaran büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

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Fidan, sivil karargah olan genel sekreterliğin ve askeri karargah olan müşterek askeri komutanlığın kurulmasına dair bütün prensip kararlarının alındığını söyledi. Komitenin bugün kararların çoğunu onayladığını, bazı konuların ise bir sonraki komiteye bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Bir sonraki komiteye Türkiye ev sahipliği yapacak

Hakan Fidan, bir sonraki komite toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kurumsallaşmayla ilgili sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konunun bulunduğuna işaret etti.

Bölgesel konuları ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanı bulduklarını belirten Fidan, Körfez'de devam eden problem ile müttefik Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklı yaşadığı tehdidin nasıl evrildiği görüşüldü. Aynı toplantıda ABD ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceği de ele alındı.

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Fidan, Ukrayna başta olmak üzere başka konuları da hem komite toplantısında hem ikili görüşmelerde ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın iradesi diğer liderlerce paylaşılıyor

Fidan, "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek sadece askeri imkanlarını değil, savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı." diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla bu konuda mükemmel bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke İttifakı için ortaya koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını vurgulayan Fidan, üye olmak isteyen diğer ülkeler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını anlattı. Birtakım prensip kararlar aldıklarını da dile getirdi.

Batum'daki Beşiktaş maçında yaşanan olaylar

Bakan Fidan, Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin "Bu üzücü ve kabul edilemez olaylar olurken ben uçaktaydım. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktık. Milli Savunma Bakanı'mızla, Genelkurmay Başkanı'mızla beraber uçağa bindik, Pakistan'a geliyorduk. Tabii o sürede maçta bu olaylar çıktı. Bunun üzerine hemen (Gürcistan) Dışişleri Bakanı'nı aradım. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuzla da direkt sahada iletişim halindeydik." ifadelerini kullandı.

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Fidan, öncelikli amaçlarının olayların yatıştırılması, hiçbir vatandaşın gözaltında kalmaması, yaralanmaması ve gerekli ilginin gösterilmesi olduğunu söyledi. Bu konuda bütün tedbirlerin alındığına, diğer bakanlıkların da devreye girdiğine işaret etti.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak gereken uyarı ve görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Fidan, "Bu, bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor. Seyircilerimizin böyle muamele görmesini biz kabul edemeyiz. Bu konudaki mesajlarımızı anladıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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