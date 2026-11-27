Gazzeli 8 aylık Emel bebek için acil yardım çağrısı: Tedavi olmak için Gazze'den çıkmayı bekliyor

Gazze'de nadir görülen ve ciddi bir doğumsal anomaliyle mücadele eden 8 aylık Emel Ahmed Abu Arar, acil ameliyata ve uzman tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. Vücudundaki büyük kitle nedeniyle başı giderek büyüyen Emel bebek, şiddetli ağrılar çekiyor ve uyumakta güçlük yaşıyor. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen bebeğin ihtiyaç duyduğu ameliyat Gazze Şeridi'ndeki mevcut imkânlarla gerçekleştirilemiyor. Çocuklarının hayatını kurtarmak isteyen aile, tedavinin yurt dışında yapılabilmesi için insani yardım kuruluşlarına ve sağlık örgütlerine çağrıda bulundu. Gazze dışında tedavi görmesi için tıbbi sevk onayı alınan, gerekli resmî belgeleri ve tıbbi test sonuçları hazırlanan Emel bebek, tüm işlemlere rağmen hâlâ Gazze Şeridi'nden çıkamıyor. Tedavi olma şansı bulunan minik Emel, sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor.