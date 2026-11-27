Hamas yetkililerinin yaptığı açıklamada, suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı da bildirildi.
Hava saldırısından sağ kurtuldular
Naim, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği hava saldırısında İzzeddin El Hayya ve ailesinin sağ kurtulduğunu bildirdi.
Saldırıda El Hayya’nın eşinin de aralarında bulunduğu birkaç kişinin yaralandığını belirten Naim, can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Bir konut dairesinin hedef alındığı belirtilen saldırı, açıklamada İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Halil El Hayya’ya yönelik tehditleriyle ilişkilendirildi.
Diğer 4 oğlu da İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti
Naim, 1997 doğumlu İzzeddin El Hayya’nın Hamas Siyasi Büro Başkanı’nın hayatta kalan son oğlu olduğunu söylerken, diğer 4 oğlunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.
İzzeddin El Hayya’nın, 2025 yılında İsrail’in Katar’da Hamas yöneticilerini hedef alan hava saldırısında hayatını kaybeden Hamam Halil El Hayya’nın ikiz kardeşi olduğu belirtildi.
Hamas, saldırının 2025 yılında varılan Gazze’deki ateşkes anlaşmasını baltalamayı amaçladığını belirterek, devam eden saldırıların sonuçlarından İsrail’i sorumlu tuttu.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.