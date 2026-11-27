Zelenski'den Trump'ın Putin sözlerine tepki: "Hitler'e 'arkadaşım' demek gibi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin’i "arkadaşım" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, "O (Putin) bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler’e ’arkadaşım’ denmesi gibi bir şey" dedi.