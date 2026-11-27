ABD Başkanı Donald
Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülke genelinde devlet otoritesini tesis etme hedefini desteklediklerini açıkladı.
Trump,
Irakpetrolünün kaçakçılığının önlenmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve tüm silahların devletin münhasır kontrolü altına alınması yönündeki girişimlere destek verdiklerini belirtti.
Irak'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan
Trump, "Başbakan el-Zeydi’nin, kendi siyasi kararlarını alan, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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