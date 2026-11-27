Dr. Mustafa Öztop/Orta Doğu Araştırmacısı

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlığı sürecinde dünya siyasetini nasıl şekillendirmek istediğine ilişkin yaklaşımlarını netleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından Kanada, Meksika ve Grönland’ı da ABD bayrağı altında resmeden bir harita paylaşmıştı. Ayrıca dünya siyasetinde muhatap olarak sadece en güçlü ya da güçlü aktörleri gördüğünü yansıtan bir politika benimsedi. Oval Ofis’te kendisini merkeze alarak Avrupalı liderleri karşısına dizmesi onlara verdiği önemin göstergelerinden biri olarak değerlendirildi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmelerinde kullandığı övgü dolu ve yüceltici ifadeler bunun diğer bir yansımaları olarak görülebilir.

TRUMPIZM GÜÇ KAYBEDİYOR

Trump’ın ikinci döneminin ilk yarısı, söz ve vaatleri ile ilgili tutarlılığı ve izlemek istediği politikaların ne noktaya geldiğini göstermesi bakımından önemli referanslar içeriyor. Trump, İsrail’e ilişkin politikalarının, “Make America Great Again” ve “America First” olarak sloganlaştırdığı ve başkanlık seçimlerinde merkeze aldığı politikalarından öncelikli olduğunu gösterdi. Bu bakımdan Trumpizm için öncelik Amerika’nın çıkarlarından ziyade İsrail’in çıkarları odaklı oldu. Trump, İran’a karşı bir savaş başlatarak ABD’yi Netanyahu politikalarının bir aracı haline getirdi. Diğer yandan Monroe Doktrini ve yakın çevresine ilişkin harita paylaşımlarına uygun şekilde Panama Kanalı ve kısmen de Grönland konusunda politikalarında ilerleme kaydetti. Venezuela konusunda da haydutça yöntemlerle bölgede kısa vadeli de olsa ABD hegemonyasını tahkim etti. Ancak Brezilya’daki seçimlerde Lula da Silva’nın seçim zaferi, Trump’ın desteklediği Flavio Bolsonaro’nun hezimetini beraberinde getirdi. Diğer yandan Macaristan’da Orban’ın seçimleri kaybetmesi ve yerine gelen Magyar’ın Orban gibi koyu Trump destekçisi olmaması Avrupa’daki Trump rüzgarını yavaşlattı. Bunun üstüne Sırbistan seçimlerinde yine Netanyahu yanlısı Vuçiç’in seçimi kaybetmesi ve Filistin destekçisi Öğrenci Listesi’nin seçimleri kazanması, Trump’ın Avrupa’daki etkisinin erimeye başladığını gösterdi. Trump, İran’a karşı başlatmış olduğu savaşta vadettiği başarıyı elde edemedi. Bunun sonucunda ara seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı. Avrupa ülkeleri ile ilişkiler büyük ölçüde zarar gördü.

ABD-ÇİN VE RUSYA GÖRÜŞMESİ

Trump iki yıl sonunda karşılaştığı tabloya rağmen dünya siyasetine ilişkin yaklaşımını yeni bir evreye taşımak istiyor. Çin ve Rusya gibi aktörlerle uzlaşı içinde ABD hegemonyasını koruyan bir profil çizmeye çalışıyor. Bu çerçevede son aylarda gerçekleşen ABD-Rusya görüşmeleri sonrası Rusya, Tataristan’da siyasi özerkliği kısıtlayan ve merkezileşmeyi artıran adımlara yöneldi. Benzer şekilde Transdinyester ve Moldova politikalarında söylemleri sertleşti. Bu süreçte Rusya’nın Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliği Kazakistan tarafından gündeme taşındı. Ukrayna yönetimi saf dışı bırakılarak ABD-Rusya arasında Ukrayna’nın geleceğine ilişkin adımlar atılmak istendiği gözlendi. ABD bu noktaya gelmeden önce Rusya’yı Ukrayna’da bir savaşın içine çektikten sonra, Türkiye ve Türk dünyası ile ilişkileri sıcak tutarak Rusya’nın nüfuzunun sınırlarını muhatabına gösterdi. Ukrayna savaşı öncesi Rusya’ya Abhazya, Kırım, Suriye, Libya ve Orta Afrika başta olmak üzere pek çok ülke ve bölgede sessiz kalındı. Rusya’nın adeta etki alanını ve topraklarını genişletmesine müsaade edilmişti. Rusya için yeni topraklar ve yeni nüfuz alanları madalyonun diğer yüzünde kontrolün zorlaşması anlamına geliyordu. Benzer şekilde Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin dünya çapına taşımasının ardından projeye ve Çin’e karşı adımlar hızlandı. Bazı Avrupalı ülkelerin projeden çekilmesinin ardından Çin’in kurduğu ağlar zayıflatılmaya ya da ABD’nin dahil olduğu ağlara dönüşmeye başladı. Bu bağlamda Türk dünyasının Zengezur Koridoru’nun Ermenistan sınırından geçen ayağında ABD varlık göstermeye başladı. Ermenistan’la yapılan anlaşmalar çerçevesinde Trump yolu olarak da anılan girişim ortaya çıktı. Bu süreçte ABD-Türk devletleri ve AB-Türk devletleri ilişkileri de ivme kazandı. Bu gelişmeler bağlamında son dönemde Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmeler şu soruları akıllara getiriyor. Türkiye için de Rusya ve Çin benzeri bir süreç mi işletiliyor? Türkiye kendisine ABD hegemonyası tarafından çizilmek istenen sınırları çoktan aştı ve Trump döneminde Suriye örneği başta olmak üzere pek çok bölgede Türkiye’nin nüfuzu ve etkisi kabul edildi. Ancak buna rağmen Türkiye kabul edilen nüfuz alanlarına mukabil yeni bir çevreleme ile mi karşı karşıya?

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TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDEKİ REKABET ALANLARI

Son yıllarda bölge ve dünya siyasetinde pek çok aktör tarafından Türkiye’nin nüfuz ve alan genişlemesi kabul edildi. Ancak bu durum Türkiye’nin yeni bir çevrelenme ile karşılaşmayacağı anlamına gelmiyor. Bu bağlamda iki faktör kendini gösteriyor. Biri her geçen gün yaklaşan Türkiye-İsrail hesaplaşması, diğeri de ABD’nin Rusya ve Çin’le yeniden masaya oturarak dünya siyasetini şekillendirme eğilimi. Tam da bu noktada bazı gelişmelere dikkat kesilmekte fayda var.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ın Mısır’ın İsrail’le barış anlaşması ve Yunanistan’la derin bir güvenlik iş birliği olduğunu açıklaması daha önce yaptığı Hazar’dan Akdeniz’e açıklaması ile uyumlu ama bu ifadeler; Türkiye’ye Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da adeta bir sınır çiziyor! Mısır’ın Mekke İttifakı’na dahil olamaması hususunda bu açıklama çok önemli hale geliyor. Diğer yandan Mısır’ın çıkarlarına daha çok hizmet eden Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması hususunda Mısır’ın Yunanistan ve İsrail söylemlerine yakın bir çizgide ilerlemesi ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Yine geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Somali’deki hava üssünden Somaliland’a çekilmesi, Afrika Boynuzu’nda Türkiye’ye çizilen bir hat gibi görünüyor. Çünkü Suriye üzerinden Türkiye ile İsrail arasındaki tansiyon yükseldikçe İsrail, Somaliland adımını atmıştı. ABD’nin hava üssünü bu noktaya çekmesi ve tamamen çekilmemesi bölgeye ilişkin politikalarını İsrail odaklı şekillendirmeye devam edeceğini gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Türk Devletleri ile ilişkilerini C5+1 formatından C6+1 formatına çevirmek istemesi, İsrail’in Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini manipüle etmesi ve yine Rusya’nın TDT’ye üyeliğinin gündem olmasının eş zamanlı gerçekleşmesi Türkiye’ye Türkistan’da bir set çekilmeye çalışıldığının işaretleri. Diğer yandan Arnavutluk’ta İsrail hakkında olumlu söylemlerde bulunan Baba Mondi liderliğinde bir Bektaşi Devleti kurulması projesi ise Türkiye’ye Balkanlar’da bir sınır çizme çabası olarak değerlendirilebilir.

İsrail, Türkiye’nin gönül coğrafyası ve doğal etkileşim alanlarında girişimlerde bulunarak Türkiye aleyhine yoğun bir çalışma ve kampanya içerisinde. Bu tablo içinde yeni bir kulvarda Türk-Amerikan ilişkilerinde rekabet alanları Trump’ın dünya siyasetini yeni bir evreye taşıma sürecinde kendini belli ediyor. Rekabetin merkezinde İsrail, terazisinde de NATO var. Trump’ın Rusya ve Çin ile olası uzlaşısı ise başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve pek çok güç merkezi tarafından endişeyle takip ediliyor. Bu bağlamda ABD’nin Rusya ve Çin ile uzlaşı sağlaması halinde İran’a olası büyük bir saldırının ardından odağını nerelere çevirebileceğini tahmin etmek güç değil.