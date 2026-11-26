Serkan Kamacı - Ney Sanatkârı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

TAŞKENT’TEN KİLİS’E UZANAN SOY KÖKÜ

Abdullah Sermest, 1819 yılında Kilis’te dünyaya geldi. Ailesinin kökü, Doğu Türkistan coğrafyasındaki Hoten-Turfan çevresinde yer alan Tomanbay aşiretine dayanmaktadır. Bu aşiretten türeyen Tazabay boyunun bir kolu, büyük dedesi Süleyman Âkif ile birlikte 18. yüzyılın ikinci yarısında Taşkent’ten ayrılıp Irak üzerinden Kilis’e gelerek yerleşmiştir. Bu kökene istinaden şair, kaynaklarda “Tazabay” soyadıyla da anılmaktadır.

Hayatının ilk yılları büyük imtihanlarla geçti. Altı yaşındayken hac ibadeti için yola çıkan babası Hoca Mehmed Efendi’yi Mekke’de kaybetti; iki yıl sonra da annesini yitirerek küçük yaşta yetim ve öksüz kaldı. Babasının bir talebesinin himayesinde büyüyen Sermest, ilk tahsilini Kilis’te Akcurun Camii müderrisi Hacı Hâfız Efendi’nin yanında tamamladı.

MISIR YILLARI: TIP, HAT VE EZHER’DE İLİM YOLCULUĞU

Eğitim hayatı, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın 1831’de Kilis’i işgal etmesi, halkı kışla inşaatında çalıştırması ve ardından gençleri zorla askere alması nedeniyle kesintiye uğradı. 1836’da Kahire’ye götürüldü ve Mısır’da on yıl kadar kaldı.

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Mısır dönemi, hayatının dönüm noktası oldu. Collit adlı bir Fransız doktordan tıp eğitimi alarak hasta tedavi edebilecek birikime ulaştı; bunun yanı sıra hat ve hakkâklık sanatlarında maharet kazandı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Kahire’ye yerleşti ve uzun süre geçimini bu sanatlarla temin etti. Terhis edildikten sonra Mısır’da kaldığı süre zarfında Ezher Üniversitesi’nde dört yıl ilim tahsil ederek ilmî icazetini aldı. Bu döneme kadar tasavvufa özel bir ilgisi bulunmuyordu.

MEKKE’YE GÖTÜREN RÜYA VE İNTİSAP

Hayatının manevî istikametini tayin eden hadise ise 1846 yılında gerçekleşti. Evindeki iki madenî altını zor durumdaki bir hanıma vererek onun sıkıntısını gidermesine vesile olduğu o gecenin sabahında gördüğü manevî bir rüya üzerine Mekke’ye yöneldi. Rüyasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i görmüş ve O’nun “Git, Mekke’de şeyhini bul” emriyle Mekke’ye vararak Nakşibendî-Müceddidî büyüklerinden Muhammed Can Efganî (Afganlı) ile tanışıp intisap etmiştir. Seyrüsülûkünü tamamlayıp icazet aldıktan sonra, Bağdat ve Bombay seyahatleri haricinde on iki yılını Mekke’de şeyhinin hizmetinde geçirdi.

KİLİS’TE İRŞAD FAALİYETLERİ

1858 yılında irşad vazifesiyle Kilis’e gönderilerek Muhammed Bedevî Zaviyesi’ne yerleşti. Kısa süre içinde kendisi için inşa edilen tekkede yaklaşık yirmi yıl boyunca halkı irşad etti. Tekkenin masraflarını ve ailesinin geçimini devlet veya halk bağışlarıyla değil, bileğinin hakkı olan hakkâklık sanatıyla karşıladı.

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Cömertliği ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan Sermest Efendi, vefatından iki yıl önce kendi adına bir vakıf kurdu. Zeytinyağı imalathanesini, kahvehanesini, fırınını ve on altı dükkânlı hanını bu vakfa bağışladı; bu müessese günümüzde de hayrî faaliyetlerini sürdürmektedir.

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILAN TESİR HÂLESİ

Abdullah Sermest; Adana, Gaziantep, Elbistan, Darende, Halep ve İran bölgelerinde pek çok mürid yetiştirdi. Antepli Âkif, Elbistanlı Ahmed Hamdi, Mantık ve kelâm eserleriyle tanınan Abdullah Enverî, divan sahibi Çermikli Zihni Baba (ki babası da mübarek bir halifesidir) ve Gaziantep’te “Mahremî” ismiyle bilinen divan şairi gibi önemli isimler onun halkasında yetişenler arasındadır. Nakşibendî-Müceddidî yolunun şeriata ve sünnet-i seniyyeye olan hassas bağlılığını tavizsiz benimsemekle birlikte; mürşidlik kürsüsünde hoşgörüyü, müsamahayı ve Ehl-i beyt sevgisini daima ön planda tutan kucaklayıcı bir meşrebe sahip oldu.

Tasavvufî coşkusunu şiirlerle dile getiren şair, eserlerinde “Hâlis” ve “Sermest” mahlaslarını kullandı. Divanı çoğunluğu Türkçe gazellerden oluşan 118 parça şiiri ihtiva etmektedir. Şiirlerinde mahallî söyleyişlere ve zengin bir kelime kadrosuna yer vermiştir.

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Divan Eserinin İçeriği: Divanda sofiyane bir coşkuyla yazılmış şiirler yer alır. Hazretin Arapça şiirleri yoktur; şiirleri Türkçe ve Farsçadır. Eserdeki Arapça unsurlar, bu dillerin edebi dokusu içinde yer alan Arapça kelimelerden ibarettir.

Dört nüshası bilinen divanı, Abdullah Şahin tarafından titiz bir incelemeyle 1999 yılında yayımlanmıştır. Ayrıca Sıffîn Vak’ası adlı bir eseri ile tıp alanında kaleme aldığı bir kitabı olduğu bilinmektedir ancak tıbba dair bu eser, Kilis’e gelen bir yabancı araştırmacı tarafından ödünç alınıp iade edilmediği için maalesef günümüze ulaşamamıştır.

26 Mart 1882’de Hakk’ın rahmetine kavuşan Abdullah Sermest Efendi, kurduğu tekkenin bahçesine defnedildi. Oğlu Mehmed Vakıf Efendi (ö. 1965), tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar bu manevî ocağın meşihatını sürdürmüştür. Kabri bugün Kilis’te ziyaretgâh olmaya devam etmektedir.