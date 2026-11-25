BBC'nin Rusça servisi,
Ukrayna'da 2022'de başlayan savaşta Eylül 2026'ya kadar 490 bin 334 askerin öldüğünü Rusya hükümeti verilerinin gösterdiğini öne sürdü.
Belaruslu Cyber Partisans BY grubu ile Ukrayna'dan Silent Crow'un gerçekleştirdiği bir siber saldırının ardından 2021'den Eylül 2026'ya kadar uzanan dönemde 11 milyondan fazla ölüm kaydına erişim sağlandı.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) siber saldırıyı kabul etti, ancak koruma altındaki bilgilerin sızmadığını öne sürdü.
5 binden fazla yabancı asker de hayatını kaybetti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2022'deki başlangıcından Eylül 2026'ya kadar 490 bin 334 Rus askeri hayatını kaybetti.
Analizde ayrıca
Rusyaadına savaşırken 5 bin 17 yabancı askerin de yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada Ukrayna'nın asker kaybını 50 bin civarı olarak açıkladı. Buna karşın "UA Losses" isimli internet sitesinde bu rakamın yaklaşık 115 bin olduğu iddia ediliyor.
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