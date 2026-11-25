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Çin 'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na gönderilen yeni astronot ekibi hedefe ulaştı.

Çinli taykonotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali'yi taşıyan Şıncou-24 uzay mekiği, Xinhua'nın haberine göre istasyonun çekirdek modülüne kenetlendi.

Astronotlar, yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun sonunda mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi.

Şıncou-24, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Yeni ekip, 24 Mayıs'ta Şıncou-23 mekiğiyle istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan ekipten görevi devralacak.

Ali, Çin'in insanlı uzay programındaki ilk yabancı astronot

Eski bir savaş uçağı pilotu olan 40 yaşındaki Ali, yükleme uzmanı olarak katıldığı seferle Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı ve Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot oldu.

51 yaşındaki Tang Hongbo, 2021'deki "Şıncou-12" ve 2023'teki "Şıncou-17" görevlerinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı; mekiğin pilotluğunu bu seferde o üstlendi.

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Uçuş mühendisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Vu Yi ise ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor.

Pakistanlı astronotlar Çin'de eğitilecekti

Şubat 2025'te CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında imzalanan anlaşma uyarınca, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını bildirmişti.

Sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin, Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağı da bildirilmişti.

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Şıncou-24 ekibiyle istasyona ulaşan Ali, görev değişiminin ardından halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.

Çinli taykonot uzayda 1 yıl kalacak

Öte yandan, Şıncou-23 ekibinden taykonot Cu Yangcu, 6 aydır görev yaptığı istasyonda yeni ekiple çalışmayı sürdürecek ve uzay istasyonunda 1 yılı tamamlayacak.

Cu, uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen araştırmanın deneği olacak.

Düşük yer çekimi ve radyasyon nedeniyle uzayda uzun süre kalmak, insan bedeninde kemik yoğunluğunun azalması, kas kaybı, uyku bozukluğu, fiziksel ve psikolojik yorgunluk gibi etkilere yol açabiliyor.

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Rus kozmonot Valeri Polyakov, 1994-1995 yıllarında Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün (yaklaşık 14 ay) kalarak elde ettiği uzayda en uzun kalış rekorunu halen elinde bulunduruyor.

Tiengong, Mir model alınarak inşa edildi

Çin, ABD 'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edilen "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor, bir uzay teleskobunun eklenmesi de planlanıyor.

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İstasyonun ana parçası olan ve "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Laboratuvar modüllerinin çekirdek modüle eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik ekibin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınıyor.