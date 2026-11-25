NVIDIA skandalında gelinen nokta, hem eski-yeni küresel sermaye hem eski-yeni dünya düzeni savaşlarını en net anlatan örnek olmasıdır. Bizzat ABD Başkanı’nın devreye girerek borsaya açık uluslararası bir firmanın düşük CEO’sunu görevine geri getirmesi, üstelik bu ihtimali şirket kesinlikle reddetmişken yapması, ABD-Çin ilişkileri üzerindeki vahşi rekabeti çok güzel anlatıyor…

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COP31-Antalya zirvesi yüz ağarttı. Eli değenden razıyız. Türkiye’nin uluslararası platformlarda belli ve yükselen çizgisi vardı, bunu hem tahkim etti hem parlattı. Nitekim uluslararası basın da hakkı teslim etti, “en iyisiydi” diyenleri okuduk/duyduk…

Uzatmalarda yaşananan huzursuzluk ise bizimle ilgili değildi. Evimizde olmasına üzüldük. Sonuç bildirisinin uzlaşıyla kesinleşmesini de engelledi ama kabahat bizim değildi…

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‘Fosil yakıtları koruyan güçler ile AB güçlerinin zayıf ülkeleri bedel ödemeye terk etmesidir’ nizanın sebebi. Hepsi bu…

Önceki COP zirvelerinde hep olduğu gibi bir para meselesi vardı. Ekonomik açıdan zayıf ülkeler iklim değişikliğine uyum için ne kadar destek alacaklarını açıkça görmek istediler. Nihai hedefler için de devasa rakamlar gerekiyordu. İkisi de olmadı. Herkes esip-gürlese de kimse yağmadı. Hasılı, yeni bir şey yok, bilinmeyen yok. COP hep öyleydi. Bu yüzden üzerimize alınan savunmalara da gerek yok. Biz organizasyonu yaptık, kendi yolumuzu söyledik, bitti.

Ama…

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Meselenin hakkınca ele alınmayan, kimsenin de pek yanından geçmek istemediği bir boyutu daha var…

‘Yapay Zekâ’…

Veri merkezleri, çipler, nihayet Yapay Zekâ’nın kendisi “elektrik” demek. Bu zirvenin de ana gündem maddelerinden biri, hatta birincisi elektrifikasyondu. Öyle ki, OPEC Genel Sekreteri zirveden önce, “elektrikteki hedefler gerçekleşirse, bu enerji kaynağını kullanan araçların sayısında devasa artış yaşanacak, bunların üretilmesinde yine fosil yakıtlar kullanılacak” diyen makale yayınladı. Lafı, “boşa uğraşıyorsunuz”a getirdi. (‘COP31: Tüm enerjiler çağı’, Haitham Al-Ghais, 09/11, AA.)

Sonuçta, Türkiye’nin COP31 başkanlığının ana önceliklerinden biri elektriğin enerji kullanımındaki payını artırmaktı. Elektrifikasyon, zirveye katılan yetkililerin, uzmanların çoğunun da favorisiydi…

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Zirvede önerilen şebeke yatırımları ve elektrik üretiminin artması aynı zamanda yapay zekâ veri merkezlerinin de işine yarıyor. ‘Kötü veya iyi’ diye yazmıyorum. Durumu söylüyorum. Elektrifikasyon hedefine ulaşırsa bundan çokça faydalanacak unsurlardan/tüketicilerden biri de Yapay Zekâ olacak. Kaldı ki, Türkiye bu zirvede, “Antalya Yapay Zekâ Taahhüdü”nü de başlattı…

Ankara, veri merkezlerinin temiz elektrik kullanmasını, enerji ve su tüketimini azaltmasını, çevresel etkilerinin raporlanmasını istedi. Yeni veri merkezleri için elektrik şebekelerini büyütmek gerekirse bunun maliyetinin nasıl ve kimler tarafından karşılacağı da gündeme getirildi. BM’nin iklim yetkilileri; “halka daha yüksek elektrik faturası gelmemeli” dediler…

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Bu okuma ister istemez “şirketleri” akla getiriyor; Reuters’a göre, bunlara destek veren tek büyük teknoloji şirketi Çinli Alibaba’ydı. Küresel gündemin ilk sıralarında yer alan NVIDIA ve Microsoft, Google, Meta imza vermediler…

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İklim, enerji, yapay zekâ, elektrifikasyon ile finans/maliyetler söz konusu olduğunda küresel şirketler kritik oyunculara dönüşür. Antalya’da bunlar yaşanırken, NVIDIA’da koltuğundan edilen CEO Jensen Huang ve sevgilisi Alice Huang’a yönelik saldırı salvoları devam ediyordu. Sayfa sayfa “organizasyon şemaları” çiziliyor, başta Çin olmak üzere diğer ülkeler ve şirketlerle bağlantıları yayınlanıyordu. Tam karalama kampanyasıydı…

NVIDIA’nın eski yönetimi gömülüyor, buna karşın bir başka firma, Anthropic yere göğe konulmuyor. Yeni gözde o. İşin ilginç tarafı bu iki firma aslında ticari ve stratejik ortak. Tek farkları, biri Çin’e çip satışını destekliyor(du), diğeri kesinlikle karşı çıkıyor…

Bu yayınların anlamı veya suç ispatları meçhul. Çoğu, bu çapta şirketlerin rehberlerinde rastlanabilecek ilişkiler ama “şebeke şeması” verdiğinizde kimse, “e ne var bunda” demeyi aklına getiremiyor…

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Ben de bir örnek vereyim…

2025 yılında NVIDIA, Kazakistan ile 2 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış. Yapay Zekâ çipleri için. Astana bir veri merkezi kuracak, kömürden üretilen elektriği veri merkezlerinde kullanacak, Orta Asya’ya ‘işlem gücü’ satacakmış. Para da 100 megavatlık altyapı öngören projenin yatırım tutarı. Şirketin sahibi Rus. Daha doğrusu Rusmuş. Ukrayna savaşıyla birlikte Kazak vatandaşlığına geçmiş, Moskova’daki iştiraklerini satıp, buraya yerleşmiş. Artık işin içinde ne kadar politik bağlam var bilmiyoruz…

Bu haberin tarihi 5 Kasım 25. 6 Kasım 2025 tarihli bir başka haber, “Çin, ucuz elektrik sayesinde Yapay Zekâ’da ABD’yi geçebilir” alıntısını manşete çekiyor. Alıntı yapılan kişi ise Jensen Huang! (‘China will win AI race with America, says NVIDIA chief’, FT.)

Elektrik meselesi YZ konusunda belirleyici yani. O söyleşi de Huang ilginç bir şey daha söylüyor; “Çin, Yapay Zekâ’da ABD’nin yalnızca ‘nano-saniyelerle’ gerisinde”. Abartılı sayılabilir ama biz aradaki farkın çok daha fazla olduğunu sanıyorduk!

Bu örneklerin sebebi, YZ ve enerjinin, devletleri, uluslararası kuruluşları aşan/ezen bir boyutu, son tahlilde de küresel liderlik kavgasının stratejik araçlarından biri olması…

NVIDIA’daki son olay, ABD/Batı’da kimlerin Çin’le işbirliğini savunduğunu, kimlerin direndiğini gösteriyor. Kime uygun yeni düzen yani. Trump’ın son, “Çin’e 250 Boeing uçağı sattım, bir 250 daha alacaklar” açıklaması bu gerçeğin mührü gibi…