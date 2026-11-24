İki gün evvel yalanla tanıştım. Bu yaşıma kadar yalan söyleyen insanlara rast gelmişimdir, yalan söyleyen insanlara dair bir şeyler duymuşumdur, belki çocuk yaşlarımda neyin ne olduğundan habersizken yalan da söylemişimdir, Jim Carrey’i ve Ricky Gervais’i izlemişimdir ama ne yalan söyleyeyim yalanın böylesiyle ilk defa karşılaştım.

İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar CIP salonunda iki lokma atıştırayım diye kendime bir masa buldum. Bilenler bilir mantısı enfestir oranın, patlıcan musakkası da öyle, kuru fasulyesi de pek lezizdir, pidelerini arasan başka yerde bulamazsın, tatlıları da şahanedir. Yeri geldi teşekkür edelim bu harikulade menüleri hazırlayan şeflere, aşçılara, yamaklara, hizmette emeği bulunan herkese. Dünyanın pek çok havalimanını görmüş bir kardeşiniz olarak iftiharla söyleyebilirim ki bizdeki lounge hizmeti başka bir yerde yok. Bizden başka herkese ve her şeye aşina bir bize Fransız olan içimizdeki İrlandalılara ne yapsan beğendiremezsin ama o ayrı hikâye, bir başka zaman yazarız nasipse.

Kalabalık salonda kendime bir masa buldum, montumu sandalyeye, valizimi masanın yanına, el çantamı montun altına bıraktım, yöneldim patlıcan musakkaya. Mütebessim çehreli aşçı hanımefendi beş dakikaya kadar hazır olur deyince dolaba gidip bir ayran bir de su aldım getirip onları da masaya bıraktım. Sırada biraz bekledim, tabağımı aldım masama geldim, haydaa! Adamın biri bizim masaya keyifle kurulmuş, ayranı ve suyu açmış, patates kızartmasını keyf ile götürüyor. Gavur olduğunu tipinden tahmin ettim, hatta nereli olduğunu da anladım diyebilirim ama hem kesin bilgi değil hem de durduk yere bir ırkın gıybetini yapmayalım diye söylemiyorum. Elimde tabak, şaşkın bir yüzle yanına yaklaştım. Önce bir ‘Can I get you anything else?’ yahut ‘Would you like something to drink?’ diyeyim dedim ama bizim üç gram İngilizce sohbetin devamını getirmeye yetmeyebilirdi, vazgeçtim. Biraz da kızdım sanırım, kızınca ana dil bile gidiyor insandan yabancı dil ne yapsın.

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Merhaba dedim, merhaba dedi. Masa sizin mi? dedim. Lakayt bir şekilde başını salladı. Montu ve çantaları işaret ederek, bunlar benim dedim. Olabilir dedi ve beni yalanla tanıştıran cümleyi kurdu: “Ayran ve su benim ama.” Lenn, döverim ben bu adamı! Yüzüme ayan beyan, yalan olduğunu kesin olarak bildiğim bir şey üstelik sırıta sırıta ilk defa söyleniyordu. Acaba yanlış mı anladım diye ayran ve suyu göstererek bunlar da benim dedim, az önce bıraktım masaya. Adam aynı lakaytlıkla “Hayır” dedi, “benim bunlar.”

Gavur o kadar kendinden emin bir şekilde ‘benim’ diyordu ki, acaba ben ayran ve suyu almayı düşündüm sonra almaktan vaz mı geçtim diye düşündüğümü size itiraf etmeliyim. Peki dedim çaresiz, eşyalarımı alıp kendime başka bir masa buldum. Neme lazım, bu çok rahat ve çok profesyonel adam dese ki onlar da benim, kendimden şüphe edip, özür ve mahcubiyetle ‘buyrun, demek ki benimkilere benziyor’ diyerek, masa masa gezip eşyalarımı arayabilirdim. Adam bi garip! Güvenlik kamerasından görüntüleri bulsak ve beraber izlesek ondaki bu rahatlık varken, güvenlik görevlileri ve ben her şeyin onun dediğinin aksi olduğunu görmemize rağmen yine de ona inanabiliriz. Hani o kadar!

Oturdum, iyi açım, musakka bana bakıyor ben musakkaya, epey bir müddet yiyemedim. Nasıl olabilir bu? Bir insan bir insanın gözlerinin içine baka baka bu kadar rahat nasıl yalan söyleyebilir? Bütün insanlık adına utandım. Hayır, ben takıntılı adamım, gülüp geçemem, adam sen de diyemem, düşünürüm, kurarım, üzülürüm, çare ararım.

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Bir yalanı yakalasanız bile onun doğru olabileceğine dair şüpheye düştüğünüz durumlar vardır. Görmemişsinizdir, işin tam içinde değilsinizdir, olay sizden uzakta gerçekleşmiştir, arada üçüncü bir şahıs vardır, ne bileyim. Acaba dersiniz, yanılıyor olabilirim dersiniz, belki de doğrudur dersiniz. Fakat o ayran ve suyu ben bıraktım masaya. Olay şimdi gerçekleşti, üçüncü şahıstan duyum yok, işin tam da merkezindeyim, bu nasıl olabilir Allah aşkına! Bir insan bir insana bu kadar rahat nasıl yalan söyleyebilir? Yahu dedim Serdar Tuncer bak yalanla şimdi tanıştın işte, bu zamana kadar duydukların bunun yanında hiç kalır!

Aklıma bir hadis-i şerif geldi o sıra, beni kurtardı, kalkıp adama teşekkür edecektim neredeyse.

Safvan ibn Süleym r.a. anlatıyor: “Ey Allah’ın Rasulü! Dedik, mümin korkak olur mu?” “Evet” buyurdular. “Pekiyi cimri olur mu?” dedik, yine “Evet” buyurdular. Biz yine “Pekiyi yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer “Hayır!” buyurdular.

Bu hadis-i şerifi bilirdim ama bu adamla yaşadığım hadiseden sonra hadisin manası kalbime indi desem yeridir. Çünkü bir yalanı bu kadar rahat bir şekilde söyleyebilen kişi ancak bir imansız olabilir! Hadisin tersten şerhi gibi bir şeydi havalimanındaki adamın hali. Hizmeti hatırına Allah’tan hidayet dilerim yalancı gavurcuğa!