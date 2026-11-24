Şam’ın Salihiyye’sinde indirdi bizi taksici. Dedi ki “yolun bundan sonrasına küçük minibüslerle devam edeceksiniz. Bu araba buradan geçmez.”

Küçük, neredeyse kutu gibi bir minibüsle, 15 yıldır görmediğim sokaklardan geçerek tırmandık Kasyun eteklerine. Kendi ritmini bulmuş, insanları mutlu o sokaklardan geçerken Yaşar Yavuz abiye dönüp “abi inşallah Türkiye buraya kentsel dönüşüm ihraç etmez” dedim ister istemez. Sebebini sordu Yaşar abi. “Kendi hallerinde ve imkanlarında mutlulukla yaşayan insanlara mutsuz olacakları bir başka yer gösterip burada zenginler için bir rant alanı inşa etmek kentsel dönüşüm değildir de ondan” dedim.

Bu, burada bir dursun.

Mevlana Halid-i Bağdadi’nin ya da Şamlıların söylediği gibi söylersek Şeyh Halid’in, yanında mahalle mezarlığı da olan türbesini derhal toparlamış, onarmışız. Bu güzel ve hayırlı iş de tıpkı Ömer bin Abdülaziz’in kabrinde olduğu gibi Kalem Vakfı’na nasip olmuş.

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Nakşibendi tarikatının yenileyicisi ve Halidiyye kolunun kurucusu bu büyük Allah dostunun kabrinde, onun hakkındaki fikirlerimi yeniden gözden geçirdim ve “bunu yazmalıyım tekrar” dedim.

Birincisi şu: Şeyh Halid, antiemperyalist ve ümmetçi çizgisiyle doğrudan “politik” çizgisi olan bir ön İslamcı. İslam dünyasının içinde bulunduğu tehlikeden kurtulmasının yolunu en güçlü İslam devletinin etrafında kenetlenmek olarak belirliyor zihninde ve döneminin en güçlü İslam devleti Osmanlı olduğu için Bağdat’ta Osmanlı paşalarıyla bu hususları içeren konuşmalar yapıyor. Kürt, Türk ve Arap kardeşliğinin İslam ümmeti için elzem olduğunu düşünüyor.

Yöresinde yaşayan ve Kürtlük davası güden İngiliz destekçisi Berzenci ailesiyle sert tartışmalar, cedeller gerçekleştiriyor.

“Biz de Halidi’yiz” diye dolanıp ikide birde İslamcılık aleyhine zırvalayanların kulağına küpe olması gereken bir tavırla “politik bir mevzi” çiziyor bu büyük şeyh.

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İkincisi şu: Dönemin İran’ının Şia aklını mobilize ederek emperyalizmle işbirliği içerisinde hareket ettiğini tespit edip politik Şii aklına ve itikadına karşı doğrudan tavır alıyor. İslam ümmeti için politik Şii aklın faydasızlığını ve hatta zararını ortaya koyuyor.

Üçüncüsü şu: Tarikatı tekkeden sokağa indiriyor. Yaşanmasını çok kolaylaştırıyor böylece. “El karda, gönül yarda” anlayışıyla ve “iman kurtarma dönemindeyiz” tespitiyle yaygınlaştırma çalışmalarına girişiyor ve bu çalışmaları da doğrudan doğruya İslam dünyasındaki kötü gidişatın bir emniyet supabı olarak değerlendiriyor.

Dördüncüsü şu: İlim-tasavvuf dengesini neredeyse tasavvufun neşvesinin aleyhine olacak şekilde yeniden kurguluyor. Temel dini bilgilere haiz olmayan hiç kimsenin tasavvuf yolunda başarılı olamayacağını öğretiyor. “Eğitim” onun için büyük bir önem arz ediyor.

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Bu da burada bir dursun.

“Bugün bize gereken nedir?” diye sorduğumuzda bize lazım olan cevapların birkaçını doğrudan cevaplamış biri Şeyh Halid ancak en önemli cevapları şöyle: “İslam ümmeti kenetlenmeli, antiemperyalist bir tavır olarak Türk-Kürt-Arap ittifakı temin edilmeli ve Müslümanlar politik olarak birlikte hareket etmeli.”

Bugün Suriye’de de, Türkiye’de de, Lübnan’da da, Libya’da da bize lazım olan kılavuz akıl bu. Farklılıkları değil ortaklıkları, süreci değil hedefleri önemsemek. Umuyorum ki İran da bu ilkenin içine doğru gelir karşısında yer almak yerine.

Daha bitmedi Suriye yazılarım. Sonrakinde görüşmek umuduyla.