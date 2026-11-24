Bir önceki yazımızda John Berger’in Görme Biçimleri’ne uğramıştık.

Berger’in bu çalışmasının kalıcı taraf-larından biri de sanat eserine saf gözle baktığımız vehmini sarsmasıdır. Göz, neyi gördü-ğünü bilmeden görme-sinden dolayı saf / masumdur; ancak akla ilettiği şeyin aynı anda nefs nedeniyle -bilkuvve- sorunlu hâle gelmesiyle saflığı bozulur.

Nitekim bir Rönesans tablosuna baktığımızda yalnız renk ve biçim görmeyiz. Yanımızda sanat tarihini, müzeyi, mülkiyet fikrini, ekonomiyi, reprodüksiyonu, toplumsal sınıfı, cinsiyet kodlarını, reklamı, fotoğrafı, televizyonu da getiririz. Böylece Berger’in “görme biçimleri” dediği şey, gözün fizyolojik farklılıklarından ziyade görmenin tarihsel ve toplumsal toplamına yerleşir.

Burada daha sonra Rancière’de karşılaşacağımız bir meseleye Berger’in daha erken ve daha doğrudan bir yoldan yaklaştığını görürüz: Görünür olan yalnız orada bulunmaz; neyin nasıl görülebileceğini belirleyen düzenler de vardır. Dolayısıyla bizim sanat düşüncemiz bu noktada Berger’den şu ihtarı alabilir: Gören insan, yalnız gözüyle bakmaz; çağının ona verdiği gözle de bakar.

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Fakat hemen arkasından kendi ihtiyat kaydımızı da koymamız gerekir: İnsan çağının gözüyle bakabilir; fakat görme yalnız çağın ürettiği bir hadise değildir. İşte Berger’le aramızdaki temel mesafe burada başlar:

Berger’in Benjamin’den devralıp genişlettiği en önemli meselelerden biri, mekanik çoğaltmanın sanat eserine yaptığı şeydir. Bir tablo başlangıçta belirli bir yerde bulunur. Sonra fotoğraflanır, kitaba girer, televizyon ekranında gösterilir, bir ayrıntısı büyütülüp başka bir görüntünün yanına yerleştirilir, altına yazı konur, bir müzikle desteklenir. Böylece artık aynı görüntü farklı bağlamlarda farklı şeyler söylemeye başlar.

Berger’in bu esastaki önemli tespiti şudur: Reprodüksiyon yalnız eseri çoğaltmaz; onun mânasının dolaşım şartlarını da değiştirir.

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Bu husus bizim açımızdan da son derece önemlidir. Çünkü burada artık yalnız “Neye bakıyorum?” sorusu yeterli değildir. Şunu da sormamız gerekir: “Baktığım şey bana hangi vasıtayla, hangi ölçekte, hangi kadraj / kolaj içinde, nasıl bir ses eşliğinde ve hangi bağlamda gösteriliyor?”

Buradan yürürsek, bir minyatürün yazma içindeki varlığıyla telefon ekranındaki büyütülmüş ayrıntısının aynı görsel tecrübe olmadığını; bir hat levhasının camideki mevcudiyetiyle katalog sayfasındaki fotoğrafının ya da Kubbetü’s-Sahre’nin içinde bulunmakla onun yüksek çözünür-lüklü görünt-üsüne bakmanın aynı şey olmadığını anlarız. Bu görüntü aynı esere ait olmakla birlikte nazarın(ın) şartları değişmiştir. Berger işte tam burada nazarın nizamına çok değerli bir ihtar getirir: Vasıta yalnız görüntüyü taşımaz; müze, piyasa, reprodüksiyon, mülkiyet, ideoloji… yoluyla bakışı da yeniden tertip eder.

Yine de Berger’in eserin görülüşünü belirleyen söz konusu vasıtaları büyük bir maharetle teşhir edişi karşısında hayretle susmamız gerekmez. Heidegger’in “Bütün bunlardan önce eserin kendi varlığı nedir?” sorusunun desteğiyle ona güçlü bir dille karşı çıkabiliriz.

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Çünkü Berger’in bu soruya cevabı çok zayıftır ve o da her Marksist gibi öze inmez, kabukta kalır. Dolayısıyla bir eserin kimin mülkiyetinde bulunduğunu, hangi sınıfın zevkini temsil ettiğini, nasıl çoğaltıldığını, hangi ideoloji içinde dolaşıma girdiğini bilmemiz, sadece eseri anlamamıza yardım eder, ancak bunların toplamı asla bir esere tekabül etmez.

Ayrıca Heidegger de söz konusu zayıflığı “eserin hakkı” kavramıyla gidererek Berger’in düşüncesinin çok çok önüne geçmiştir. Çünkü eseri yalnız toplumsal ilişkilerin semptomu olarak okuduğumuzda, eserin kendisine mahsus mevcudiyetini kaybetme tehlikesi doğar. Yani taşın taşlığı, rengin renkliği, çizginin çizgiliği, harfin bedeni, boşluğun kuruluşu, nispetin eserdeki fiilî mevcudiyeti… toplumsal bir çözümlemede hemen ikinci plana düşebilir.

Mülkiyet konusunu biraz daha derinleştirecek olursak: Berger’in Batı yağlıboya geleneği üzerine en güçlü ve aynı zamanda en tartışmaya açık tezlerinden biri, resim ile mülkiyet arasındaki ilişkidir. Şöyle ki, yağlıboya resmin nesnelerin kumaşını, kürkünü, altınını, gümüşünü, meyvesini, toprağını, mobilyasını… dokunsal bir gerçeklik duygusuyla görünür kılabilmesi, Berger için yalnız teknik bir başarı değildir. Bu görsel rejim aynı zamanda sahip olunan dünyanın resmedilmesiyle ilişkilidir. Böylece o, görmek ile sahip olmak, yani bakış ile temellük arasında bir bağ kurar.

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Bu mesele, bizim anlayışımızın neredeyse ters istikamette işlemesi nedeniyle, Berger’le karşılaşmamızdaki en önemli duraklardan birini oluşturur.

Zira bize göre görmek, sahip olmak değildir. Üstelik gören gözün, gördüğünü temellük etme zorunluğu da yoktur.