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İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945 Şubatında Kırım’ın Yalta şehrinde ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği liderleri bir konferansta buluştu.

Yalta Konferansında Ruzvelt, Çörçil ve Stalin, kalın paltolarıyla poz verdiler, kararlar aldılar.

81 yıl sonra ABD, Çin ve Rusya liderleri buluştu. Maksat aşağı yukarı aynı. Bu defa İngiltere’nin yerini Çin aldı.

Çin zirveye katılmakla kalmadı, ev sahipliği de yaptı.

Avrupa’dan herhangi bir ülkenin bulunmaması üzerinde çok duruldu. Avrupa’dan hangi ülke o masada yer alabilirdi ki? İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda…

Hiçbiri öne çıkmış değil.

Üçlü buluşma Çin yerine Malta’da yapılsaydı, belki bu konuya kafa takanlar bir nebze rahatlamış olurdu.

O MASADA OLMAYI EN ÇOK KİM İSTER?

Avrupa ülkelerinden o masada yer almamayı mesele eden çıkmadıysa da en fazla arzu edenin İsrail olduğunu tahmin edebiliriz.

Dünya devleri arasında bulunmadığını göz ardı ederler de uyduruk idealleri “vaat edilmiş topraklar”a sahip olmuş gibi görebilirler. Hattâ görüyorlar da diyebiliriz.

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Kendilerini bütün insanlardan üstün gördüklerini biliyoruz.

O ÖRGÜTÜ KİM KURMUŞTU?

Meyhanede demlenenler arasından bir kişi durup dururken “Heyyt ulan!” diye gürlemiş, “Var mı bana yan bakan?”

Diğerleri bulaşmak istememiş.

Kimi korkmuş, çekinmiş, kimi başına dert almak istememiş. Delinin biri diye düşünenler olmuş.

Çoğu “Belli ki fazla kaçırmış. Bu meret de şişede durduğu gibi durmuyor” diye içinden geçirmiş.

Fakat biri ayağa kalkmış. Heybetli biri.

Öteki o iri yarı adamın yanına gitmiş ve içeridekilere tekrar seslenmiş:

“Var mı abimle bana yan bakan?”

İsrail ile ABD ilişkisi tam anlamıyla böyle.

Yardım ve destek kesilince o soykırımcı teröristlerin üç günlük süresi ya kalır ya kalmaz.

Bunun gayet iyi farkında oldukları için yeni numaralara başvuruyorlar.

ABD bölgeden elini çekmesin diye yine El Kaide kartını masaya sürmeye niyetlendiler.

El Kaide örgütü tekrar uçakları tehdit etmekteymiş de falan filan.

Tramp, o örgütü Obama ile Hileri Klintın’ın kurduğunu söylemişti.

Üstünden on sene geçti diye sözü unutacak değiliz.

İSRAİL KURULUŞUNUN YÜZÜNCÜ YILINI GÖREBİLECEK Mİ?

Terör devleti Siyonist İsrail’e karşı Amerikan halkı eskisi gibi destekçi değil. Soykırım yaptığının farkına varan, protesto etmek için gayret gösteriyor.

Kimileri üniversiteden atılmak, kimileri işten kovulmak gibi riskleri bildiği hâlde protesto etmekten geri durmayan vicdanlı ve onurlu insanlar hâlâ var yeryüzünde.

ABD halkı İsrail’e sınırsız destek olmak istemiyor artık.

Avrupa ülkeleri de öyle.

Eğer o destek kesilirse, İsrail kuruluşunun yüzüncü yılını göremeden haritadan silinir.

ARAKAN MÜSLÜMANLARI

Soykırımın yıllardır sürdüğü bir diğer yere bakalım.

Arakan Müslümanları uzun zamandır Myanmar baskısı altında.

Budist çeteler Müslümanlara aralıksız zulmediyor.

Dünya ara sıra görüyor olanları.

Budist deyince filmlerden, belgesellerden hatırlananlar gelir akla.

Sakin, munis, barış yanlısı gibi görünen portakal renkli kıyafetler giymiş, kafayı kazıtmış adamlar.

Manzaranın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığı ortada.

Gazze’de olduğu gibi soykırım, katliam, ağır baskı sürüp gidiyor.

Gözden uzak, tamam da gönülden de mi uzak?

İnsanlık yine sınıfta kaldı, kalmaya devam ediyor.