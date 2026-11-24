ABD’de Ocak 2027’de Demokrat çoğunluklu yeni Kongre’nin göreve başlamadan önceki son yasama döneminin gündemindeki en kritik başlıklar federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe onayı ile “2027 Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası”. İran ile devam eden çatışmalar ve ek savunma harcamaları konusundaki görüş ayrılıkları bu süreci zorlaştırıyor.

Hükümet finansmanı için mevcut geçici bütçe yasasının süresi 11 Aralık’ta son buluyor. Bu tarihe kadar ABD Kongresi’nin her iki kanadındaki iki partinin uzlaşması gerekiyor. Uzlaşma sağlanamaması durumunda federal hükümet kepenkleri indirecek. Demokratlar bu süreci Trump Yönetimi’nin İran’la savaşı durdurması için bir baskı unsuru olarak kullanmak istiyorlar. Ancak Demokratlar arasında bu konuda görüş birliği sağlanamamış görünüyor.

Demokratlar yeni dönem “Senato Çoğunluk Liderliği” konusunda da ikiye ayrıldı. Bu seçimin 1 Aralık’a kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Halihazırda Senato azınlık lideri Chuck Schumer’in çoğunluk liderliğine karşı Senatör Chris Van Hollen’e rakip olarak ortaya çıktı. Schumer sıkı İsrail yanlısı, Van Hollen ise İsrail’e askerî yardımın durdurulması gerektiğini savunuyor. Demokrat taban ise İsrail’e koşulsuz desteğin ve İran’la savaşın durdurulmasını istiyor.

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Van Hollen ve Schumer arasındaki görüş ayrılıkları Senato’da onay bekleyen “savunma bütçesi” ve “federal hükümetin finansı” konusunu da yakından etkiliyor. Schumer kanadı İran’la savaşın finanse edilmesinin durdurulmasına yönelik girişimlerinin hükümetin kepenk indirmesine kadar sürdürülmesinden yana değil. Trump İran Savaşı için 350 milyar dolarlık bir ek bütçe talep ediyor; bu da savunma bütçesini toplam 1,5 trilyon dolara kadar çıkarıyor.

Merkezci Demokratların Chuck Schumer başta gelmek üzere önemli bir bölümü İran’la savaşın durdurulmasını istemiyor. Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu elde eden Demokratların yeni döneme Hükümeti kapatan bir parti olarak girmek istemediklerini öne sürüyorlar. Van Hollen ve arkadaşları ise Schumer kanadının bu sözde gerekçesini İran’la savaşın devam etmesini sağlamak için bir perdeleme olarak görüyorlar.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar İran savaşının finansmanını kesmek için son yasama döneminde hükümetin kapanma riskini göze alma konusunda ikiye bölünmüş görünüyor. Merkezciler sözde bu mücadeleyi gelecek yıla, yani Kongre’nin kontrolünü ele geçirecekleri zamana ertelemek istiyorlar. Bu seçenek İran’a yeni bir saldırı için Trump’a alan açıyor.

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Temsilciler Meclisi’nde “İlericiler” grubunun önde gelen isimlerinden Ro Khanna” İran’a yönelik saldırı amaçlı askeri kapasite için ayrılan fonun kaldırılması için mücadele edeceğiz,” derken Bütçe Komitesi’nin bir diğer İlerici üyesi Rosa DeLauro ise “İran Savaşı’na ayrılan fonu sonlandırmak istiyorum. Ancak hükümeti kapatmak savaşı durdurmaz” diyerek itiraz ediyor. DeLauro ve arkadaşları hükümeti kapatmadan savaşı durdurmanın yolunu aradıklarını savunuyorlar. Parti tabanı ise Khanna ve arkadaşlarını destekliyor.

“İlerici Demokratlar”ın çoğuna ve “Demokratik Sosyalistler”e göre Federal Hükümetin kapanmaması veya İran’la savaşın devam etmesi Trump’ın bir tercihidir. Bazı Cumhuriyetçiler de Trump’ın “Önce Amerika” ile “Önce İsrail” arasında bir seçim yapmasını istiyorlar.

Demokratlar “Ulusal Savunma Yetki Yasası”ndaki (NDAA) ABD ile İsrail arasındaki askerî ve istihbarat işbirliğini derinleştirecek düzenlemeler konusunda da bölündüler. Senatör Chris Van Hollen bu düzenlemelerin yasa tasarısından çıkarılmasına yönelik girişimlerde öncü rol oynuyor. Senatör Chuck Schumer ise bu konuda kamuoyuna açık bir görüş belirtmedi.

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Diğer yandan ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler arasında büyük şirketlere vergi indirimleri sağlamak için sağlık harcamalarından kesinti yapılmasını içeren düzenlemelere yönelik tepkiler de Trump Yönetimi’ni rahatsız ediyor. Mevcut Senato’da Çoğunluk Lideri olan John Thune ise Demokratların birkaç Cumhuriyetçiyi ikna edebileceklerinden endişe ettiğini söylüyor. Bazı Cumhuriyetçiler eyaletlerindeki kırsal hastanelerin gelecek yıl ve 2028’de yürürlüğe girmesi plânlanan yasa değişikliklerinden ağır darbe alacağından endişe ediyorlar.

Kongre üyesi birçok Cumhuriyetçi ara seçimlerde yaşanan hezimette Trump’ın rol oynadığı kanısındalar. Dolayısıyla bu Cumhuriyetçilerin Trump’ın yasa tasarılarının onaylanması yönündeki baskılarına dirençli olmaları bekleniyor. Nitekim Cumhuriyetçi liderler Kongre üyelerinin oylamalar sırasında Kongre’de bulunmalarını sağlamak için büyük çaba harcıyorlar.