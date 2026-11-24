Türk toplumunun başından geçenler pişmiş tavuğun başından geçmemiştir. Tarihsel travmalarımıza şöyle bir baktığımızda, Birinci Dünya Savaşı’nda topraklarımızın işgaliyle başlayan sürecin, ardından kültür emperyalizmi ve gönüllü Batıcılık ile devam ettiğini görürüz. Bu milletin mayasını bozmak için yapılmadık şey kalmadı.

Medeniyet kurmuş ve imparatorluk geçmişi olan toplumlar kolay kolay tarih sahnesinden çekilmiyorlar ve çekilmezler. Güçlü tarihsel bağları ve gelenekleri sayesinde var olmayı sürdürürler. Geçmişteki siyasi ve kültürel mücadelelere baktığımızda da Türk toplumunun küllerinden yeniden doğarak ayağa kalktığını ve kendisini dünya sahnesinde göstermeye başladığını görüyoruz.

Bu süreçte siyasi mücadeleler, iç çekişmeler, terör örgütleriyle verilen mücadeleler yaşandı. Üstelik bu terör örgütlerinin varlığında dış kaynaklı müdahalelerin rolünü de biliyoruz. Bunlara, milletin kaderini zapturapt altına alan 1960 darbesiyle başlayan askerî vesayet dönemleri eklendi. Milletin manevi değerlerine yönelik taarruzlar ve bunların yıkıcı etkileri de bu sürecin önemli bir parçası oldu.

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Bütün bu mücadelelerin içerisinde birçok aile, sivil toplum kuruluşu ve imam hatip okulları gibi eğitim kurumları, bu milletin dinine, tarihine ve kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek için büyük çaba gösterdi. Fakat yukarıda sıraladığımız büyük mücadeleler, toplumun onarılmasına yönelik faaliyetleri zamanla zayıflattı. Toplumsal enerjimizin önemli bir kısmı savunma ve direnme mücadelesine harcandı.

Bunun sonuçlarını bugün görüyoruz. Son dönemlerde medyanın gündemine baktığımızda iyi aile, iyi iş insanı, iyi baba, iyi anne ve iyi çocuk örneklerine neredeyse rastlayamıyoruz. Karşımıza ya bir yolsuzluk ya bir çete haberi ya da yasa dışı bahis, uyuşturucu veya başka toplumsal sorunlar çıkıyor. Oysa bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların birçoğunun kökünde “insan” meselesinin olduğunu görüyoruz.

Toplumu var eden, dinî, tarihî ve ahlaki değerleridir. Erdem, onur ve haysiyet gibi kavramlar da bu değerler bütününün ayrılmaz parçalarıdır. Bütün bu değerlerin toplamından bir kimlik ve şahsiyet ortaya çıkar. Örneğin eski İstanbullular hakkında çok şey söylenir, efsaneler anlatılır. Nihayetinde uzun bir imparatorluk hayatının sonucunda ortaya çıkmış bir İstanbullu kimliği vardı. Bu kimlik, bir yönüyle aynı zamanda bir şahsiyetti. İslam’ın ruhundan, Mâverâünnehir’in bereketinden, aile terbiyesinden, tasavvuf geleneğinden ve şehirde yaşama kültüründen süzülerek gelmiş, birçok bilginin ve kültürün damıtılmasıyla ortaya çıkan şahsiyetler, bugün dahi kitapların arasında arayarak, bularak ve okuyarak etkilendiğimiz insanlardır.

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Bugün toplumda sorun olarak ortaya çıkan hangi meseleye bakarsak bakalım, özünde “insanın ihmal edilmişliğini” görürüz. Bu konuda çok köklü bir seferberliğe ihtiyaç olduğu açıktır. Sadece suçluyla uğraşarak, sadece sorunlarla mücadele ederek ve ortaya çıkan problemleri çözmeye gayret ederek bu meselelerin üstesinden gelemeyiz.

Söz gelimi aileler çocuklarını gözleri gibi korur, onların kılına zarar gelmesini istemez. Fakat çocukların yetişmesi için harcanan maddi emek kadar manevi gelişimleri için de gayret sarf etmek gerekir. Çocuklarımızın erdemli, ahlaklı, düzgün ve toplum içerisinde uyumlu bireyler olarak yetişmeleri için özel bir çaba göstermeliyiz. Nitekim bugün televizyon haberlerinde daha çok ihmal edilmiş toplum kesimlerinin karıştığı suçları ve toplumsal problemleri görüyor, bunlarla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Elbette kamu kurumları ortaya çıkan problemlerle uğraşacak ve bunlara çözüm arayacaktır. Fakat işin köküne inmedikçe bu sorunlar kartopu gibi büyüyerek devam edecektir.

Küresel tartışmaların, siyasi mülahazaların ve büyük kavgaların gölgesinde toplumu inşa etme faaliyetlerinde bir gerileme ve yavaşlama gözlenmektedir. Üstelik bu millet, neredeyse bir yüzyıl içerisinde büyük ölçüde kırdan kente taşındı. Bu büyük göç ve dönüşüm sürecinde geleneksel sosyoloji önemli ölçüde yıkıma uğradı. Ancak kentlerde bunun yerini alacak yeni bir mahalle kültürü ve yeni bir toplumsal yapı yeterince teşekkül etmedi. Bununla birlikte, artık bu geçiş döneminin sona erdiğine inanıyorum. Şimdi toplumun yeniden inşası için seferber olma zamanıdır. Aileden eğitime, sivil toplumdan kültür ve sanata, mahalleden şehre kadar insanı ve toplumu yeniden merkeze alan bir anlayışa ihtiyacımız var.

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Aksi takdirde bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların yarın çok daha ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız.