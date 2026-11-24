Biz planlar hazırlayan ülkelerdeniz. Otururuz, kurumlara sorarız niyetlerini öğreniriz bunlardan stratejik seviyede gördüklerimizi plana dahil ederiz.

Sonra da Orta Vadeli Program olarak ilan ederiz. Usulümüz budur.

Yaptığımız iyi bir şeydir.

Ancak daha iyisini yapmak için diğer ülkeler ne yapıyor diye dönüp bakmayız. Her kim ne yapıyorsa parça parça önümüze gelince bakarız. Çoğu zaman da hamaset krizleri yaşarız. Diğer ülkeler neyi plana dahil ediyor, bu unsurlar bizi nasıl etkiliyor baştan bilmeyiz.

Örneğin Avrupa bizim hesap kitabımızda önemlidir ama planları, sistematik olarak değil de hayatı birlikte deneyimlediğimiz kadar bizim planlarımıza yansıyordur. Planlarının derinliğine ilişkin titiz bir çalışmamız hiç olmaz.

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Gerçi haksızlık etmeyeyim. Avrupa’nın planlarına odaklanmak çoğu zaman gereksiz bir gayret olur. Avrupa’nın hangi planı veya programı var ve varsa buna ne kadar sadık yahut bunda ne kadar mutabık belli değildir.

Zaten mesele de Çin…

Çin hesaplarımızın sapmasında şiddetli etkisi olduğunu varsayacağımız bir ülke ama planları nedir genellikle bilmeyiz.

Oysa Çin’de plan işi Avrupa gibi değildir, ciddidir. Orta vadeli programa isabet eden beş yıllık kalkınma planları ilan ederler. Planı ciddiye alıp sıkı sıkıya takip ederler. Performans ölçümünü ve denetimini yaparlar.

Başarılı da olurlar. Ama başarıları sanayi, teknoloji ve altyapı hedefleriyle sınırlı kalır. Hanehalkı tüketimine dair hedefleri genelde tutarsızdır.

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Ancak güncel olan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında durum biraz farklı. İstanbul Politikalar Merkezinde Altay Atlı hocanın moderatörlüğünde Prof. Wang Yongzhong’un 2026-2030 dönemini kapsayan plana dair değerlendirmelerini dinledik. İç talebe önceki planlara göre yeni bir anlam katılmış. Evvelce dolaylı bir sonuç gibi işlenen iç talep, bu planda stratejik bir katalizör olmuş.

Planın zihni önceden olduğu gibi “dünyanın fabrikası” mantığıyla işlenmiş olsa da büyümenin kaynağı olarak iç talebe başvurulmuş. Yani kalkınma karakteri biraz daha öne çıkarılmış.

Belki ve büyük ihtimalle toplum refahı bakımından plan, konut edindirmenin ötesinde bir başarı gösteremeyecektir.

Gene de pazar yapan Çin algısını, pazar olan Çin algısına değiştirecek kadar farklılık arz ettiğini söyleyebilirim.

Peki, bunun anlamı ne?

Önce ekonominin öne çıkan olgularından olan bağımlılık zaviyesinden anlamını tartışalım. Sonra bizi nasıl etkileyeceğine değineceğim.

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Ülkeler pazar yaparak da bağımlılık kurar, pazar olarak da… Çin, diğer ülkeleri pazar yaparak bağımlı kıldı. Şimdi bu plan döneminden itibaren ortaya çıkacak hat boyunca bir yerde pazar olarak bağımlılıkları derinleştireceği söylenebilir.

Yanlış anlaşılmasın Çin, iç talebe vurgu yaparken kendi üretimini desteklemek istediğini ima ediyor. Ama öyle ima etse de iç talebin karşılanması noktasında en azından bazı bakımlardan dış alemle hacmi artacak. Belki dünyaya Çin yatırımlarını götürmeyi ve başka yerdeki üretimin de sahibi olmayı planlıyor olabilir. Ama her halükârda Çin diğer ülkelere pazarını açmak zorunda. Bu zorunluluk Çin’in kapsamlı karşılıklı anlaşmalara gireceği anlamına gelir.

Şimdi, niyetim Çin’e mal satıp zengin olacağımız iddiasını ortaya atmak değil. Mutlaka satarız. Ama bunun yolunu ararken Çin’in önümüzdeki dönemde Avrupa, Afrika, Körfez gibi bizim için pazar olan coğrafyalarla karşılıklı anlaşmalarını ne yönde derinleştireceğini de öngörmemiz lazım.

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Hem Çin’e mal satmayı hem pazarlarımızdaki konumumuzu korumayı başarmalıyız.

Kendi üretim kapasitemizi de bu hedefle geliştirmeyi düşünmeliyiz.

En azından bu yazının finalinde sanayide ve istihdamda kan kaybı sürüyor demek durumunda kalmayacağımız bir yerden işe başlamalıyız.

Belki Çin’in kalkınma planı bizi bizim orta vadeli programımızdan daha iyi motive eder.