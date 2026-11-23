Üzümlü Sarucu, hem yöresel lezzeti hem de satış fiyatıyla dikkati çekiyor.

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Erzincan pazarlarında tezgahlardaki yerini alan ve 2022 yılında coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Üzümlü Sarucu, hem geleneksel lezzeti hem de etiket fiyatıyla gündeme oturdu. Kilogramı 1.700 ila 1.800 lira arasında alıcı bulan yöresel ürün, kentteki kırmızı et çeşitlerinin tamamını geride bıraktı.

KİLOGRAMI 1.700 İLA 1.800 LİRA

Erzincan genelinde kırmızı et fiyatlarıyla yapılan karşılaştırmada Üzümlü Sarucu'nun etiket fiyatı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Kentte kilogramı 1.400 liradan satılan antrikot dahi 1.700 ila 1.800 lira bandındaki sarucun gerisinde kaldı.

BİR KİLO SARUÇ, İKİ KİLO KIYMA FİYATINA EŞİT

Erzincan'da satılan kırmızı et çeşitleri ile Üzümlü Sarucu arasındaki kilogram bazlı fiyat farkları şöyle oluştu:

Kilogramı 880 lira olan kıymadan iki kilogram almak için 1.760 lira ödenirken, bir kilogram sarucun fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişiyor.

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Kilogramı 960 lira olan kuşbaşı etle 740 ila 840 lira, kilogramı 980 lira olan but etiyle 720 ila 820 lira fark bulunan saruç; kilogramı 780 liradan satılan kemikli etin iki kilogramından da daha yüksek fiyata ulaşıyor.

YARIM KİLOSU 900 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ürünü gramajla satın almak isteyen tüketiciler için de fiyatlar dikkat çekiyor. Tezgahlarda 250 gramı 425 ila 450 liradan, yarım kilogramı ise 850 ila 900 liradan satışa sunulan Üzümlü Sarucu'nun yarım kilosu, kilogramı 880 lira olan kıymanın fiyatına ulaşıyor.

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