Doğu Ekspresi'nin Erzincan etabı kanyonları ve sonbahar renkleriyle öne çıkıyor

Ankara ile Kars arasında yaklaşık 33 saat süren ve 1360 kilometrelik hattı kapsayan Doğu Ekspresi'nin Erzincan etabı, Karasu Nehri kıyısındaki demir yolu ve sarp kanyonlarıyla yolcularına sonbahar manzaraları sunuyor. 2026-2027 kış sezonunda seferlerine yeniden başlayacak Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık'ta yolcularını ağırlayacak. Nurdan Yaldız, Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yaptıklarını söyledi.