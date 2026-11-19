Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi.
A.O.K. idaresindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralananlar arasında sürücünün yanı sıra B.K. (45), E.İ.K. (15), Ş.K. (15) ve Y.B.K. (15) yer aldı.
İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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