Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi onaylandı.
Proje, Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla hazırlandı.
Santral 452 panelden oluşacak
Hastane yerleşkesinde kurulması planlanan arazi tipi santral, her biri 620 watt gücünde 452 güneş panelinden oluşacak. Bu bilgi, projenin ayrıntıları arasında yer aldı.
Yıllık üretim 433 bin 573 kilovatsaat
Projeye göre santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu miktarın hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması bekleniyor.
Elektrik giderlerinin azaltılması hedefleniyor
Projenin hayata geçirilmesiyle hastanenin elektrik giderlerinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.
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