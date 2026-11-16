Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Güven Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Akkalyoncu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,5 milyon yeni akciğer kanseri vakası ve 1,8 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Akciğer kanseri, dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor” dedi.

Öksüren kişinin yakınması araştırılmalı

Erken dönemde belirgin bir yakınmaya yol açmayan hastalığın tanısı, ileri evrelerde konulabiliyor. Akkalyoncu, bu nedenle belirtilerin dikkate alınmasının ve yüksek risk taşıyan kişilerin değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi. Mevcut yakınmalardaki değişikliklerin de önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Uzman isim, “Uzun süredir öksüren bir kişinin öksürüğü sıklaşıyor, şiddetleniyor veya buna farklı bir yakınma ekleniyorsa nedeni araştırılmalıdır” diye konuştu.

Geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nefes darlığı, istemsiz kilo kaybı ve tekrarlayan zatürrelerin değerlendirilmesi gereken belirtiler olduğunu anlatan Akkalyoncu, balgamda kan görülmesinin gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirdiğini kaydetti.

Sigara kullanmayan kişilerde de görülebiliyor

Sigaranın akciğer kanserinin en önemli risk faktörü olduğunu belirten Akkalyoncu, “Pasif içicilik, hava kirliliği ve mesleki kanserojenlere maruziyet de risk oluşturuyor. Hiç sigara kullanmamış kişilerde de akciğer kanseri gelişebiliyor” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Uzun süren belirtilerin sigara kullanımından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Tütün kullanımının bırakılması ve zararlı maruziyetlerin azaltılması ise korunmada en önemli adımlar arasında bulunuyor.

Akkalyoncu, “Elektronik sigaralar zararsız kabul edilmemelidir. ‘Puff’ olarak bilinen tek kullanımlık elektronik sigaralar da sağlık açısından ciddi riskler taşıyor.” dedi. Bu ürünlerin oluşturduğu aerosolün kanser yapıcı maddeler ve akciğerlere zarar verebilen toksik kimyasallar içerebildiğini söyleyen uzman, elektronik sigaraların sigaranın zararsız bir alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yüksek risk grubunda tarama değerlendirilebilir

Erken tanıda uygun kişilerin taramaya yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Akkalyoncu, “Yaş ve sigara kullanım öyküsü nedeniyle yüksek risk taşıyan kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama, akciğer kanserine bağlı ölüm riskini azaltabiliyor” şeklinde konuştu.

Kimin taramadan yarar göreceği, kişinin sağlık durumu ile olası yarar ve riskler değerlendirilerek belirlenmeli. Tarama henüz belirti bulunmayan kişiler için yapılıyor. Şikayeti olan kişilerin ise bu yakınmaların nedenini araştıracak bir hekim değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.