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Kızılcığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu anlatan Uzman Diyetisyen Gaye Kural, meyvenin grip ve soğuk algınlığına karşı doğal koruma sağladığını söyledi.

Vitamin ve mineral açısından zengin

Diyetisyen Kural, kızılcığın vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"A ve C vitaminlerinin yanı sıra karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranıyla sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olur"

İltihaplanma ve alerjiye karşı etki

Kural, kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu söyledi. Meyvenin etkisini şu sözlerle anlattı:

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"Ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahiptir. Retinayı koruyarak göz sağlığını destekler"

Melatonin açısından da zengin

Kızılcığın melatonin bakımından da zengin bir besin olduğunu dile getiren Kural, şöyle devam etti:

"Melatonin; uyku düzenimizi, yaşam ritmimizi ve hücre yenilenmesini düzenleyen en önemli hormonlardan biridir. Uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar melatonini en etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlıyor. Bu hormonun doktor kontrolünde takviye edilmesi yaşam kalitesini yükseltir. Kızılcık, kanın pıhtılaşmasını da düzenler. Çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalıdır. Kızılcık kabuğu ise ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir."