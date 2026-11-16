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Akciğer kanserinde erken teşhis için vücudun verdiği sinyallere dikkat

09:17, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında uzun süren öksürük ve kanlı balgam gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını belirterek risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını belirten Yıldızhan, “Akciğer kanserinde erken tanı sayesinde hastalıktan tamamen kurtulmak veya daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek mümkün olabiliyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi ve düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama konusunda hekimlerine danışması büyük önem taşıyor” dedi.

Akciğer kanseri, dünyada kanser kaynaklı ölümlerin önemli nedenleri arasında bulunuyor. Hastalığın gelişiminde sigara kullanımı başta olmak üzere çevresel ve mesleki maruziyetler önemli rol oynuyor. Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtiler ise dikkat edilmesi gereken şikâyetler arasında yer alıyor.

Sigara en önemli risk faktörü

Tütün kullanımını akciğer kanserinin en önemli nedeni olarak gösteren Yıldızhan, diğer risk faktörlerini de sıraladı.

Yıldızhan, “Sigara, puro ve pipo gibi tütün ürünlerinin kullanımı akciğer kanserinin en sık nedenidir. Asbest, radon, uranyum, arsenik, berilyum, kadmiyum ve vinil klorür gibi zararlı maddelere maruz kalmak, radyasyon, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da diğer risk faktörleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Uzun süren öksürük ve kanlı balgam ihmal edilmemeli

Hastalıkta görülen belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yıldızhan, şikâyetlerin ihmal edilmemesi çağrısı yaptı.

Yıldızhan, “Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, sık akciğer enfeksiyonu geçirme ve ses kısıklığı hastalığın en sık görülen belirtileri arasında bulunuyor. Göğüsten omuza ve kola yayılan ağrılar da görülebiliyor. Özellikle uzun süre devam eden öksürük, kanlı balgam ve açıklanamayan nefes darlığı gibi şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor” dedi.

Erken tanı ve kesin tanı süreci

Erken teşhisin tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldızhan, “Hastalık erken dönemde tespit edildiğinde tamamen iyileşmek veya daha uzun ve kaliteli bir yaşam süresine ulaşmak mümkün olabiliyor. Özellikle risk grubunda bulunan kişilerin yıllık kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Bu kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama yapılması erken tanı açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Tanı sürecinde görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını söyleyen Yıldızhan, “Görüntüleme yöntemleriyle akciğerdeki tümör tespit ediliyor. Ardından biyopsi yöntemiyle şüpheli bölgeden doku örneği alınarak inceleme yapılıyor ve kesin tanı konuluyor” diye konuştu.

Hastaların yaklaşık yüzde 20'si ameliyat olabiliyor

Cerrahinin akciğer kanserinde temel tedavi yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Yıldızhan, şunları söyledi: “Teşhis edilen hastaların yaklaşık yüzde 20'si ameliyat olma şansını yakalayabiliyor. Cerrahi tedavinin mümkün olmadığı hastalarda ise kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi gibi onkolojik tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Gelişen tedavi seçenekleri sayesinde ameliyat edilemeyen hastalarda da tatmin edici sonuçlar elde edilebiliyor”

Başlıklar :akciğer kanseriakın yıldızhanerken tanıliv hospital bahçeşehir
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Akciğer kanserinde erken teşhis için vücudun verdiği sinyallere dikkat
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında uzun süren öksürük ve kanlı balgam gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
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