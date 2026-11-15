Diyabet kapıyı çalmıyor!

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Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi diyabetle yaşarken bunların 4,4 milyonu hastalığının farkında değil. Uzman Diyetisyen Hümeyra Mutlu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla uyarılarda bulunarak diyabetin yıllarca belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

HASTALIK SESSİZCE İLERLİYOR

Sürekli susama, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı, aşırı yorgunluk, bulanık görme ve yaraların geç iyileşmesi gibi durumların diyabetin belirtileri arasında olduğunu anlatan Mutlu, “Ancak tip 2 diyabette bu şikayetlerin hiçbiri görülmeyebiliyor” dedi.

KALPTEN BEYNE KADAR ETKİLİYOR

Diyabetin verdiği hasara dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi: “Uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek kan şekeri, damarların ve sinirlerin yapısını bozarak kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğine, görme kaybına ve iyileşmeyen ayak yaralarına yol açabiliyor. Diyabete sıklıkla yüksek tansiyon da eşlik ediyor ve bu birliktelik kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Gözlerde diyabetik retinopatinin yanı sıra katarakt gelişme riski de yükseliyor. Üstelik etkileri yalnızca bu organlarla sınırlı değil. Araştırmalar, tip 2 diyabeti bulunan bireylerde Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin gelişme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Beyindeki insülin direnciyle Alzheimer arasındaki olası ilişki de araştırılıyor.”

BACAK KASLARI KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Beslenme kadar fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirten Mutlu, “Kaslar egzersiz sırasında insülinden bağımsız olarak da glikoz kullanabiliyor. Yürümek ve bacak kaslarını çalıştıran egzersizler bu kullanımı artırıyor. Düzenli egzersiz insülin duyarlılığını destekliyor. Diyabet riski taşıyan fazla kilolu bireylerde vücut ağırlığının yüzde 5-7’sinin kaybedilmesi ve haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor” bilgisini verdi. Diyabetle mücadelede erken teşhisin belirleyici olduğunu vurgulayan Mutlu, belirti olmasa bile 35 yaşından sonra diyabet taramasının şart olduğunu söyledi.

5 adımda şekeri dengeleyin

Hümeyra Mutlu, diyabet riskini azaltmak ve kan şekerini dengede tutmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:

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    Tabağınızı dengeleyin: Ana öğünlerde tabağınızın yarısını nişasta içeriği düşük sebzelere, dörtte birini protein kaynaklarına, kalan dörtte birini ise tam tahıllar gibi karbonhidrat kaynaklarına ayırın. Karbonhidratları tamamen kesmek yerine doğru miktarda tüketin.
  2. Lif tüketiminizi artırın: Beyaz ekmek ve rafine tahıllar yerine tam tahıllı ekmek, yulaf ve bulgur gibi seçenekleri daha sık tercih edin. Haftada birkaç öğün mercimek, nohut veya kuru fasulyeye yer verin. Lifli besinler, karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabilir.
  3. Meyveyi bütün olarak tüketin: Meyve suları yerine meyvenin kendisini tercih edin. Böylece lifinden daha fazla yararlanabilir, daha uzun süre tokluk sağlayabilirsiniz.
  4. Protein ve sağlıklı yağları ihmal etmeyin: Yumurta, balık, yoğurt, kurubaklagiller, ceviz ve badem gibi besinlere öğünlerinizde yer verin. Zeytinyağı, yağlı tohumlar ve balık tüketimiyle kalp-damar sağlığınızı da destekleyin.
  5. Gizli şeker kaynaklarına dikkat edin: Hazır soslar, aromalı içecekler, paketli atıştırmalıklar ve kahvaltılık gevrekler yüksek miktarda ilave şeker içerebilir. Bal, pekmez veya hurma ile tatlandırılmış ürünlerin de kan şekerini yükseltebileceğini unutmayın.

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Başlıklar :Diyetdiyabetsağlık
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