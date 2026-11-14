Bakan Işıkhan'dan 'diyabet' açıklaması: 7 ayda 39,3 milyar lira harcama yapıldı

"Diyabetle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geri ödeme listemizdeki 248 ilaçla hastalarımızın tedaviye erişimlerini destekliyoruz. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 39,3 milyar lira tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamasını karşıladık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz"