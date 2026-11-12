Mardin gezisi kabusa döndü: İnme geçiren kadın iki kuzen doktorun müdahalesiyle sağlığına kavuştu

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Konuşma Bozukluğu ve Algılama Güçlüğü İle Başladı

Düzce’den Mardin’e gezi için gelen 65 yaşındaki Nurcan Üzmez, ziyaretinin ilk gününün sabahında aniden konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü yaşadı. Yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Üzmez hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirme ve hızlı tetkiklerin ardından kendisine akut inme tanısı konuldu.

Nörolojik değerlendirme ile klinik radyolojik görüntülemelerin birlikte ele alınması sonucunda, hiperakut inme tanısı doğrultusunda tedavi kararı alındı. Beyin anjiyografisine (DSA) alınan Üzmez’in beynin sol tarafını besleyen iki büyük damarında tıkanıklık tespit edildi.

IHA NURCAN ÜZMEZ

Kuzen Doktorlardan Hayat Kurtaran Müdahale

Tıkanıklık üzerine Üzmez’e genel anestezi altında mekanik trombektomi işlemi uygulandı. Müdahalede İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ile kuzeni Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla görev aldı.

Uzm. Dr. Fikret Bakla, hastanın tedavi sürecini şöyle anlattı: “Hasta bize ani başlangıçlı konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildi. Yapılan hızlı değerlendirmelerin ardından hastamızı beyin anjiyografisine aldık. Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle tıkalı iki büyük damarı açtık. İşlem sonrasında hastamızı yoğun bakımda takip ettik, ardından servise aldık ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşarak taburcu ettik” dedi.

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DHA

Birlikte Büyüdüler

Çocukluk yıllarından itibaren birlikte büyüyen Fikret Bakla ile Tayfur Bakla, tıp eğitimlerinin ardından Gaziantep’te aynı dönemde uzmanlık eğitimi aldı. Kuzen doktorlar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üzmez’in tedavi sürecinde birlikte görev yaptı.

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla, görüntüleme sonuçlarıyla klinik değerlendirmelerin birlikte ele alındığını belirterek, “Hastanın görüntüleme sonuçlarını nöroloji ekibimizin klinik değerlendirmeleriyle birlikte ele alarak beynin sol tarafında bulunan iki büyük damardaki tıkanıklığı tespit ettik. Nöroloji ekibimizle birlikte hastayı hızlıca anjiyografiye aldık. Gerçekleştirilen girişimsel işlemle her iki damarı da başarıyla açtık. Yoğun bakım ve servis takiplerinin ardından hastamız yaklaşık bir hafta içerisinde sağlığına kavuştu” diye konuştu.

IHA NURCAN ÜZMEZ VE SAĞLIK EKİBİ

Bir Haftalık Tedavi İle Yürüyerek Hastaneden Çıktı

Mekanik trombektominin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen Üzmez, yoğun bakım sürecinin tamamlanmasıyla servise alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Üzmez, yürüyerek ve konuşarak taburcu edildi.

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Doktorlara teşekkür eden Nurcan Üzmez, “Hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldim, doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” dedi.

İnme Tedavisinde Hayat Kurtaran Müdahale: Mekanik Trombektomi Nedir?

Tıp dünyasında akut iskemik inme (felç) tedavisinde devrim yaratan mekanik trombektomi, beyindeki büyük atardamarları tıkayan kan pıhtılarının ameliyatsız, kapalı yöntemle fiziksel olarak çıkarılması işlemidir. Girişimsel radyoloji veya girişimsel nöroloji uzmanları tarafından uygulanan bu endovasküler prosedürde, genellikle kasık damarından ince bir kateterle girilerek beyindeki tıkalı bölgeye ulaşılır. Özel stentler veya vakumlu aspirasyon sistemleri yardımıyla damarı tıkayan pıhtı yakalanıp vücut dışına alınır. Böylece beyin dokusuna giden kan akışı saniyeler içinde yeniden sağlanır.

Özellikle pıhtı eritici ilaçların yetersiz kaldığı veya ilaç kullanımı için kritik sürenin aşıldığı büyük damar tıkanıklıklarında mekanik trombektomi tedavisi altın standart olarak kabul ediliyor. Semptomların başlamasından sonraki ilk 6 saat içinde uygulandığında en yüksek başarıyı gösteren yöntem, uygun hasta profillerinde 24 saate kadar hayat kurtarıcı olabiliyor. Kalıcı felç ve sakatlık riskini en aza indiren bu modern girişimsel tedavi, hastaların inme sonrası bağımsız yaşamlarına geri dönme şansını önemli ölçüde artırıyor.