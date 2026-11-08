Masabaşından halı sahaya koşanlar dikkat!

İspanya’da bir futbolcunun maç sırasında göğsüne aldığı darbenin ardından hayatını kaybetmesi, göğse gelen darbelerin kalp üzerindeki etkilerini ve özellikle amatör halı saha maçlarında yaşanabilecek hayati riskleri yeniden gündeme getirdi.

Acıbadem Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, göğse alınan darbelerin nadiren de olsa kalbin durmasına yol açabileceğini belirterek, “Göğüs duvarına gelen künt bir travma sonrası kalbin durması, tıp dilinde ‘Commotio Cordis’ olarak adlandırılır. Kalbin sarsıntı geçirmesi anlamına gelir. Oldukça nadir bir durum olmasına karşın müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Bu durum, kalp hastalığı olsun ya da olmasın herkesin başına gelebilir. Darbe kalbin tam üstüne dik şekilde ve kalbin gevşeme döneminde geldiğinde risk artar. Göğse sert şekilde çarpan beyzbol topu, göğsün sol kısmına gelen diz, dirsek ve yumruk darbeleri bu ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Genç ve zayıf kişilerde daha sık izlenir” dedi.

HAFTADA BİR MAÇ KALBE AĞIR YÜK

Ülkemizde de erkeklerin sıkça tercih ettiği halı saha maçlarındaki risklere de değinen Karabulut, “Orta ve ileri yaşta halı sahaya çıkan kişilerde kalp krizi ve ritim bozukluğu riski artış gösterebilir. Kondisyonu düşük olan, kalp hastalıkları açısından risk taşıyan, ailesel yatkınlığı bulunan ve sağlıksız yaşayan kişilerde haftada bir yapılan yüksek tempolu halı saha maçları maalesef ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Düzenli spor yapmayan, masa başında çalışan kişilerin halı saha öncesi kontrolden geçmesi faydalı olacaktır” diye konuştu.

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PROFESYONELLER EMEKLİ OLURKEN BİZ SAHADAYIZ

“Halı sahalarda meydana gelen kalp krizlerinin çoğunluğunun sebebi, kondisyon olarak hazır olmayan bir kalbe aşırı yük binmesidir" diyen Karabulut, "Özellikle tansiyonda ani gelişen yükselmeler, kalp damarlarındaki plakaların çatlamasına ve ani pıhtı oluşumuna yol açarak kalp krizini tetikleyebilir. Profesyonel sporcuların futbolu bıraktığı yaşlarda halı sahada yeni futbola başlamak pek mantıklı bir davranış değildir” ifadelerini kullandı.

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