Babaların bağışı iki çocuğa hayat oldu

Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 22 Ekim’de Hatice Duru’nun babası Ejder Okur (24) böbreğini Hatice Mehlika’ya, onun babası Ali Keskin (39) ise Hatice Duru’ya bağışladı. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla Hatice Duru, çapraz böbrek nakli yapılan en küçük hasta oldu.

Hatice Mehlika, “Ejder ağabey, bana böbreğini bağışladı. Ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ejder Okur ise “Birbirimizin kızlarının canlarını kurtardık. Şu an hala rüyada gibiyiz” diye konuştu. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye’de ve dünyada birçok ilke imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hasta sayısı çok ama yeteri kadar organ yok. Sağlam organlarıyla ölen insanların organlarından ne kadar yararlanabilirsek o kadar hastaya daha fazla hizmet etmiş oluruz.”

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