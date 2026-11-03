Bulutlu günlerde D vitamini daha önemli

Kemik ve kas sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok önemli işlevi bulunan D vitamini, özellikle güneş ışığından daha az yararlanılan dönemlerde önem kazanıyor. Amerikan Endokrinoloji Derneği’nin yayınladığı kılavuz, çocuklar, gebeler, 75 yaş üzerindekiler ve diyabet riski yüksek kişiler için D vitamini takviyesinin faydalarına dikkat çekti.

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTABİLİR

Kılavuza göre, çocuk ve ergenlerde D vitamini takviyesi, kemiklerin zayıflamasına yol açan raşitizmin önlenmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini de azaltabiliyor. 75 yaş ve üzerindeki bireylerde ise ölüm riskini azaltma potansiyeli nedeniyle takviye öneriliyor. Gebelik döneminde de D vitamini takviyesinin olası yararlarına dikkat çekiliyor. Diyabete ilerleme riski yüksek prediyabetli bireylerde ise D vitamini takviyesi öneriliyor.

YÜKSEK DOZ YERİNE GÜNLÜK KULLANIM

Orzax Medikal Grup Müdürü Göktuğ Göktaş, kılavuzun D vitamini takviyesi veya tedavisine ihtiyaç duyan 50 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde, yüksek dozların belirli aralıklarla alınması yerine günlük düşük doz kullanımını önerdiğini söyledi. Göktaş, “D vitamini takviyesinde her bireyin aynı miktara ihtiyaç duymadığının bilinmesi, uzmanların değerlendirmesiyle planlanması önem taşıyor” uyarısını yaptı.

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