Sıra dışı tıp vakası: Gözünden çıkan şey doktorları bile şoke etti
Rusya'da doğa yürüyüşü sırasında yüzüne dal çarpan 42 yaşındaki adamın gözünde günler geçtikçe şiddetlenen bir ağrı oluşmaya başladı. Çift görme şikayeti de olan adam hastaneye başvurunca gözünde bir bitki olduğu anlaşıldı.
Yaz aylarında balık tutmak ve orman meyveleri toplamak amacıyla doğaya çıkan Sleptsov'un yüzüne gezinti sırasında bir ağaç dalı çarptı.
Gözünde kızarıklık, sulanma ve ağrı hisseden Sleptsov, gözünü suyla yıkayarak içerisine kaçan küçük bir ağaç kabuğu parçasını temizledi. Rahatsızlığının geçtiğini düşünerek olayı önemsemeyen Sleptsov, günler geçtikçe artan ağrılarla neye uğradığını şaşırdı.
Dayanılmaz ağrılar ve çift görme başladı
Ağrıların giderek şiddetlenmesi, baş ağrılarının başlaması ve bir süre sonra çift görme (diplopi) sorununun ortaya çıkması üzerine 42 yaşındaki adam, Yakutsk kentindeki acil göz merkezine başvurdu.
Hastanede gerçekleştirilen ayrıntılı muayenede uzmanlar gözü muayene ettiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doktorlar, hastanın gözünün beyaz kısmını örten konjonktiva tabakasında filizlenmeye başlamış bir bitki tohumu tespit etti. Tohumdan gelişen kök benzeri yapıların göz dokusunun içine doğru ilerlediği görüldü.
"Kökleri 3 milimetreye ulaşmış"
Sağlık merkezinin başhekimi Ivan Lutskan, meslek hayatlarında böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirtti. Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Elizaveta Karpova ise hastaya lokal anestezi uygulayarak tohumu iğne yardımıyla dikkatlice çıkardı.
Yapılan incelemede tohumun kökünün yaklaşık 3 milimetre uzunluğa ulaştığı ve göz dokusuna tutunduğu belirlendi.
Müdahale sonrası sağlığına kavuştu
Gözündeki yabancı cismin çıkarılmasının ardından Sleptsov’un şiddetli baş ve göz ağrıları anında sona erdi.
Olayın ardından açıklamalarda bulunan uzmanlar, doğada yaşanan küçük göz yaralanmalarının bile ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Göze yabancı bir cisim kaçması durumunda gözün kesinlikle ovuşturulmaması gerektiğini belirten doktorlar; kızarıklık, ağrı veya görme bozukluğu devam ediyorsa vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.