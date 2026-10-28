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Kalmaegi felaketi: Kara görünmez oldu bir gecede sulara gömüldüler

Kalmaegi felaketi: Kara görünmez oldu bir gecede sulara gömüldüler

09:43, 28/10/2026, Çarşamba
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Kalmaegi felaketi: Kara görünmez oldu bir gecede sulara gömüldüler
Felaket gecesinin bilançosu görüntülendi: Her yer su altında

Filipinleri vuran Kalmaegi tayfunu 26 kişiyi öldürdü. Cebu şehrinde çok sayıda kasabanın sulara gömüldüğü ve ağaçların devrildiği bildirildi. Mindanao Adası’na giden bir yardım helikopterinin ise düştüğü açıklandı.

Tayfun Kalmaegi’nin getirdiği şiddetli yağışlar, Filipinler’in orta kesimlerinde geniş alanları sular altında bıraktı. En az 26 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Bir gecede sulara gömüldüler

Cebu Adası’ndaki birçok kasaba tamamen sulara gömülürken, sosyal medyada paylaşılan videolarda arabaların, kamyonların ve hatta dev kargo konteynerlerinin çamurlu sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

Yalnızca Cebu’da şu ana kadar 21 kişinin öldüğü doğrulandı. Sivil savunma yetkilisi Rafaelito Alejandro, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Elde ettiğimiz bilgilere göre ölümlerin çoğu boğulma nedeniyle gerçekleşti” dedi.

Bir aylık yağış bir gecede düştü

Tayfun karaya ulaşmadan önceki 24 saat içinde, Cebu şehri ve çevresine 183 milimetre yağış düştü. Bu miktar, bölgenin ortalama aylık yağış miktarı olan 131 milimetreyi geçti.

Devlet meteoroloji uzmanı Charmagne Varilla, “Cebu’daki durum gerçekten eşi benzeri görülmemiş” dedi.

Cebu Valisi Pamela Baricuatro ise Facebook’taki paylaşımında, şunları kaydetti: “Tehlikeli kısmın rüzgârlar olacağını düşünüyorduk, ama aslında halkımızı asıl riske atan su oldu. Sel suları yıkıcı boyutta.”

Yerel afet yetkilisi Ethel Minoza da Cebu'da iki çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu, kurtarma ekiplerinin hâlâ sular altında kalan evlere ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Cebu kentinde yaşayan 28 yaşındaki Don del Rosario, tayfun sırasında üst katlara sığınan binlerce kişiden biriydi. “Su çok hızlı yükseldi" diyen Rosario, "Sabah 4’te artık kontrol edilemez hale gelmişti, insanlar evlerinden çıkamıyordu. 28 yıldır buradayım, bu kadar kötüsünü hiç görmedim" diye ekledi.

Yardım helikopteri düştü

Filipin ordusu, bugün Mindanao Adası’nda yardım çalışmaları için görevlendirilen bir helikopterin düştüğünü doğruladı.

“Super Huey” tipi helikopterin, tayfun nedeniyle yürütülen yardım operasyonları kapsamında Butuan kıyı kentine giderken düştüğü bildirildi.

Doğu Mindanao Komutanlığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, kazada kurtulan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Toplamda, yaklaşık 400 bin kişi tayfunun güzergâhından önceden tahliye edildiği bildirildi.

Tayfun şu anda Visayas adalar zinciri üzerinden batıya doğru ilerliyor. Saatte 130 kilometre hızındaki rüzgârlar ve 180 kilometreye varan ani fırtınalar ağaçları deviriyor, elektrik hatlarını koparıyor.

Okyanuslar ısınıyor, fırtınalar güçleniyor: Yıl bitmeden 5 tayfun daha bekleniyor

Bilim adamları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin fırtınaları daha güçlü hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Daha sıcak okyanuslar tayfunların hızla güçlenmesine, daha sıcak hava ise daha fazla nem tutarak aşırı yağışlara neden oluyor.

Eylül sonunda adayı sarsan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çadır kentlerde yaşayan yüzlerce kişi, güvenlikleri için zorunlu olarak tahliye edilmişti.

Filipinler her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına ile karşılaşıyor. Bu afetler genellikle milyonlarca yoksul insanın yaşadığı, felakete açık bölgeleri vuruyor.

Meteoroloji uzmanı Varilla, Kalmaegi ile birlikte ülkenin yıllık ortalama tayfun sayısına ulaştığını, Aralık sonuna kadar 3 ila 5 tayfunun daha beklendiğini belirtti.

Eylül ayında Filipinler, 14 kişinin ölümüne yol açan Süper Tayfun Ragasa da dahil olmak üzere iki büyük fırtına tarafından vurulmuştu.


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Başlıklar :Kalmaegi TayfunuFilipinlerfırtınaokyanussel
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