Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem
07:14, 25/10/2026, Pazar
IHA
Sarsıntının yerel saatle 11:10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.
Japonya’da merkez üssü Ogasawara adaları açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.
Japonya’da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11:10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi. Başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.
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