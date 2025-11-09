Süper Tayfun Fung-Wong (Uwan) nedeniyle Filipinler’in birçok bölgesinde sokaklar sular altında kaldı. Sel riski yüksek bölgelerde yaşayan binlerce kişi, Birleşmiş Milletler destekli tahliye merkezlerine sığındı.

Yetkililer, şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağışların yol açabileceği felaketlere karşı 900 binden fazla kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

Hava durumu raporlarına göre tayfunun, Tayvan Adası’nı da etkilemesi bekleniyor.

Bu felaket, kısa süre önce ülkede büyük yıkıma yol açarak yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği Tayfun Kalmaegi’nin ardından geldi.

Bazı okulların tedbir amacıyla yarın derslere ara vererek çevrimiçi eğitime geçtiği aktarıldı.

Filipinler Sivil Havacılık Kurumu en az 300 iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini açıklarken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.