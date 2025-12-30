Altın fiyatlarında hareketlililik sürüyor. Gerçekleşen yıl sonu kar satışlarının etkisi ile onsu bir günde 200 dolar kadar düşen altın fiyatları iki haftanın dibine geriledi. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 17 ekimden bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. İşte 30 Aralık 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları.
Zirve seviyelere yükselen altın fiyatlarında ivme tersine döndü. Altının ons fiyatı da yüzde 0,90 düşüşle 4,374 dolardan işlem gördü. Fiyat Cuma günü 4,549 dolarla zirve yapmıştı. Sarı metalin düşmesinin nedeni Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesi olarak yorumlandı. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
30 Aralık Salı saat 09:15 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.043,69 TL
Gram altın satış fiyatı 6.044,49 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.819,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.072,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 39.263,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 40.090,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.619,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.138,00 TL
Altın piyasalarında 2025 yılı yükselişle devam ediyor. İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, yıl genelinde gram altın yüzde 110, ons altın ise yaklaşık yüzde 69 oranında getiri sağladı.
Memiş, gram altındaki güçlü yükselişin temel nedeninin iç piyasadan çok uluslararası ons altın fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Dolar/TL kurunun görece stabil seyrettiğini vurgulayan Memiş, asıl ivmenin ons altından geldiğini ifade etti. İslam Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti. Memiş’e göre, uluslararası piyasalarda ons altın 4.800–4.880 dolar, gram altın ise 8.000 lira seviyelerini radarına almış durumda. Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki dönemde oluşabilecek bant aralıklarını dikkatle takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.